Dana White revela bastidores de Jon Jones vs Tom Aspinall: "Mudou de ideia"

Aparentemente Dana White não estava blefando quando garantia que a superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall iria, de fato, se materializar. Por mais que o plano tenha ido por água abaixo com a notícia da aposentadoria de 'Bones', o presidente do UFC reforçou que havia, sim, um acordo para que os dois se enfrentassem pela unificação dos títulos dos pesos-pesados. Uma mudança de postura do veterano americano, entretanto, mudou os rumos da negociação.

Em uma conversa com a imprensa neste domingo, o dirigente também abordou a recente notícia de que Jones se tornou alvo de uma acusação criminal, em que teria se envolvido em um acidente de trânsito e fugido do local em seguida. Sem saber os detalhes, Dana não cravou se o caso pode ter sido crucial ou não para a decisão de Jon em pendurar as luvas. Por outro lado, o presidente do Ultimate revelou que o agora ex-campeão peso-pesado "mudou de ideia" sobre medir forças com Aspinall após, ao que tudo indica, aceitar o confronto.

"Eu fiquei sabendo (do problema de Jones com a lei). Quando vi isso hoje, pensei: 'Todos vão achar que é por isso que ele aposentou'. Talvez tenha sido por isso que ele aposentou. Quem sabe? Eu não sei. São perguntas que vocês têm que fazer para ele. Tínhamos essa luta (com Aspinall) fechada. Vocês me viram falar sobre isso de forma bem confiante, que essa luta iria acontecer. Mas aí ele (Jones) mudou de ideia", declarou Dana, em um recente 'scrum' com membros da imprensa, de acordo com o site 'MMA Fighting'.

Quem será o desafiante ao título?

Com Jon Jones oficialmente fora da equação e Aspinall promovido a campeão linear, o grande enigma no ar agora gira em torno de quem será o próximo desafiante ao cinturão da categoria. O favorito ao 'title shot' parece ser Ciryl Gane, ex-campeão interino da categoria, atual número 2 do ranking e um desafio inédito para Tom. Também corre por fora o brasileiro Jailton Malhadinho, embalado por duas vitórias. Agora resta saber qual caminho a alta cúpula do Ultimate irá decidir para o futuro da divisão.

