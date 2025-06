Dana White freia rumores sobre possível volta de Francis Ngannou ao UFC

Nem mesmo a aposentadoria de Jon Jones parece mudar o pensamento de Dana White em relação a Francis Ngannou. Ao mesmo tempo em que anunciava o fim da carreira do agora ex-campeão peso-pesado da entidade, durante a coletiva de imprensa pós-UFC Azerbaijão, no sábado (21), o presidente do Ultimate colocou um freio nas especulações sobre um possível retorno do camaronês à organização.

Como já havia feito anteriormente, Dana praticamente fechou as portas para uma volta de Ngannou. Vale lembrar que o gigante camaronês deixou o UFC em janeiro de 2023, abdicando do cinturão dos pesos-pesados, após não chegar a um acordo de renovação contratual com a entidade. Mais do que as divergências na negociação, o clima entre as partes parece ter 'azedado' de tal forma que é muito difícil imaginar uma reconciliação.

"Uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos: Francis nem sempre quer dizer o que fala publicamente. O que ele diz nos bastidores é diferente do que ele diz publicamente. Não sou um grande fã. Ficaria chocado se Francis voltasse para cá algum dia, em muitos níveis diferentes. Não sou um fã e ele nem sempre quer dizer o que fala publicamente", declarou Dana White, de acordo com a transcrição do site 'MMA Fighting'.

Resposta de Ngannou

Não demorou muito para que o lutador africano tomasse conhecimento da declaração do dirigente do UFC e respondesse. Em sua conta oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Francis Ngannou rebateu de forma seca às palavras de Dana White e deu a entender que não tem interesse em um retorno ao Ultimate.

"Eu disse que ia voltar?", rebateu Ngannou.

Aos 38 anos, Francis Ngannou possui contrato ativo com a PFL neste momento. Além de ser a principal estrela do plantel de lutadores da organização, o camaronês também ostenta o cargo de presidente da versão africana da liga, lançada recentemente, que deve ter seu primeiro evento promovido em julho.

Did I say I'm ever coming back? ?

- Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 22, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok