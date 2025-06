CT do Internacional é invadido por águas de cheia do Guaíba

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul seguem fazendo estragos pelo estado. Com a elevação do Lago Guaíba, em Porto Alegre, a água começou a invadir o CT Parque Gigante, do Internacional, na tarde desta segunda-feira.

O clube gaúcho comunicou que está monitorando a situação e ainda não detectou prejuízos.

"Com a elevação do Guaíba e o forte vento, a água começou a invadir as laterais dos campos do CT. A situação está sendo monitorada de forma permanente e, até o momento, não foram registrados danos. O Clube conta com protocolos completos de enfrentamento a enchentes no local, que serão ativados preventivamente caso haja necessidade", informou o Internacional.

Segundo medição realizada na Usina do Gasômetro às 13h (de Brasília) desta segunda, o Guaíba chegou a 3,28m. É o quarto dia seguido acima da cota de alerta, que é de três metros.

Vale ressaltar que o CT do Internacional já foi gravemente afetado pela enchente que atingiu o estado em maio de 2024.

O elenco da equipe gaúcha está de férias e se reapresentará no próximo sábado. O Internacional volta aos gramados no dia 12 de julho (um sábado), contra o Vitória, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.