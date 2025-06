Crespo desembarca no Brasil e celebra retorno ao São Paulo: 'Temos ainda uma linda história'

Hernán Crespo está de volta ao São Paulo. O treinador argentino desembarcou nesta segunda-feira no aeroporto de Guarulhos e, ainda no saguão, não escondeu a empolgação por retornar ao clube que dirigiu em 2021 e onde conquistou o título paulista, encerrando um jejum de quase nove anos sem taças. Aos 49 anos, ele assume a equipe com a missão de recuperar o desempenho no Campeonato Brasileiro após a saída de Luis Zubeldía.

"Feliz por voltar, feliz por estar aqui. Feliz de continuar uma história que acabou cedo demais. Temos ainda uma linda história. Muito, muito feliz", declarou Crespo, que foi recebido com atenção por torcedores e membros da imprensa no aeroporto. A contratação foi oficializada na última semana e marca a segunda passagem do argentino pelo comando tricolor.

O treinador revelou que cogitava seguir para o futebol europeu, mas que a proposta do São Paulo mudou seus planos. "A vontade da diretoria ao me chamar pesou. Eu estava vendo a possibilidade de ir para a Europa. Mas quando chamou o São Paulo, chamou", contou. O retorno ao clube, segundo ele, é também uma decisão afetiva e simbólica, com desejo de completar o que ficou pendente.

Ainda sem treinar a equipe, Crespo só terá contato com o elenco a partir de quinta-feira, quando os jogadores se reapresentam após o período de férias concedido durante o Mundial de Clubes. Até lá, ele e sua comissão técnica iniciam os trabalhos internos de planejamento para o segundo semestre, que terá como foco a reação no Brasileirão e a continuidade na Libertadores.

Durante sua primeira passagem, Crespo somou 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas - um aproveitamento de 57%. Apesar da demissão em meio a uma queda de desempenho no nacional, é lembrado por parte da torcida com carinho por ter resgatado a competitividade da equipe e conquistado o estadual em cima do rival Palmeiras.

Desde que deixou o São Paulo, Crespo teve experiências no futebol árabe. No Al-Duhail, do Catar, venceu a liga e copas locais. Depois, foi para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, onde conquistou a Liga dos Campeões da Ásia e classificou o clube para o novo Mundial.