Adidas estuda retirar proposta ao Corinthians diante de 'leilão' com a Nike

Do UOL, em São Paulo (SP)

A Adidas está incomodada com os rumos que a negociação está tomando com o Corinthians para patrocínio do fornecimento de uniforme.

Leilão e caos político

O UOL apurou que empresa alemã está aborrecida com o leilão que a nova diretoria vem fazendo com a Nike, atual fornecedora de material esportivo, para vestir o clube nos próximos anos.

A Adidas entende que sua proposta é financeiramente muito superior à da Nike, mas a demora de resposta do Corinthians aponta que isso está servindo de barganha para o clube. Inclusive, o Timão já extrapolou a data limite para tomar uma decisão em relação à oferta, que era na semana passada.

A reportagem apurou que o prazo para confeccionar um enxoval para a temporada de 2026 já está esgotado. Recentemente, a Adidas apresentou para os lojistas todas as camisas que usará na Copa do Mundo de 2026, ou seja, esse material costuma estar pronto para ser produzido com mais de um ano de antecedência.

Para vestir o Corinthians, ela teria que começar a fazer o quanto antes os materiais para o clube poder usar nas competições da próxima temporada.

Os valores envolvidos são mantidos em sigilo, mas pela apuração do UOL, a proposta da Adidas passa de R$ 1 bilhão por 10 anos de patrocínio. Atualmente a Nike paga entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões e a proposta da Adidas gira em torno de R$ 85 milhões por ano, além de bônus por metas e luvas.

Procurada, a Adidas não quis comentar o andamento das negociações.

Em contato com a reportagem, o clube ainda não se manifestou. Caso haja resposta, essa nota será atualizada.