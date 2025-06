Como você avalia o 1º semestre de Pablo Maia no São Paulo? Vote!

Pablo Maia não teve um primeiro semestre de 2025 dos sonhos. O volante, tido como indispensável no esquema tático do São Paulo, ficou afastado dos gramados durante quase três meses, mas conseguiu voltar a tempo de ajudar a equipe na reta final da fase de grupos da Libertadores.

Aos 23 anos, Pablo Maia pode ser negociado nesta janela de transferências do meio de ano devido à necessidade do São Paulo de fazer caixa. Mas, enquanto não chega uma proposta atraente para todas as partes, o volante certamente tem tudo para continuar sendo uma peça-chave do time.

Claro que tudo pode mudar com a chegada de Hernán Crespo. Em sua primeira passagem, em 2021, Pablo Maia ainda não havia sido promovido de forma definitiva, sendo apenas relacionado para partidas pontuais da equipe profissional. Luan, hoje encostado no São Paulo, era o titular.

Mas, afinal, como você avalia o primeiro semestre de Pablo Maia no São Paulo? Vote!