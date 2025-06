Com gol nos acréscimos, Athletic deixa a lanterna ao derrotar líder Goiás na Série B

No duelo que reuniu o líder e o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletic surpreendeu o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Com gols aos 50 minutos do segundo tempo, o time mineiro deixou a última colocação ao vencer por 2 a 1, nesta segunda-feira, no encerramento da 13ª rodada. Ronaldo Tavares foi o autor do gol da vitória mineira.

A Athletic começou a rodada em último lugar e, com a vitória, aparece em 18º, com 12 pontos, um a menos que o Botafogo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Goiás, apesar da derrota, segue na liderança com 26 pontos, graças à derrota do Novorizontino mais cedo.

A partida ficou marcada por um erro da arbitragem com o protocolo do VAR. Após falta para o Athletic, o goleiro Adriel pegou a bola para cobrar, porém o juiz Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) entendeu que ele estava lá para reclamar e deu o segundo amarelo e expulsou o arqueiro. O VAR interveio e logo depois, o cartão vermelho foi retirado. Entretanto, o árbitro de vídeo não pode recomendar a revisão em caso de expulsão pelo segundo amarelo.

Diante do torcedor, o Goiás tomou as rédeas da partida. Com mais posse de bola, começou criando chances, como no chute de Juninho, com menos de um minuto de jogo. Depois, Titi, de cabeça, parou no goleiro mineiro. Entretanto, o líder do campeonato dava espaço para os contra-ataques e foi onde o Athletic levava perigo.

Max, duas vezes, desperdiçou em grandes oportunidades. Na sequência, foi a vez de Neto Costa sair cara a cara com o goleiro e perder outro gol. Até que aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, o time visitante conseguiu colocar a bola na rede, em cabeçada de Neto Costa.

Na volta do intervalo, o Goiás voltou disposto a buscar o empate e conseguiu logo cedo. Vitinho cruzou a meia altura e Marcão finalizou bonito para deixar tudo igual aos sete minutos. Logo depois, o árbitro armou uma confusão. Era falta para o Athletic e o goleiro Adriel cruzou o campo para cobrar. O juiz entendeu que ele foi reclamar e levou o segundo amarelo. O VAR interveio e retirou a expulsão, entretanto o protocolo do árbitro de vídeo não prevê revisão para cartão amarelo.

O lance parece ter aumentado os ânimos dos atletas, que passaram a reclamar de qualquer lance com a arbitragem. Com o passar do tempo, o Goiás ocupou o campo de ataque, mas não conseguiu furar a retranca mineira. Na reta final, o drama tomou conta dos donos da casa, acelerando as jogadas e abusou do jogo aéreo. Nos acréscimos, aos 50, o castigo veio. Em contra-ataque mortal, Ronaldo Tavares disparou do meio de campo e bateu na saída de Tadeu para dar a vitória ao Athletic.

O Goiás volta a campo no domingo, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, às 19h, em Chapecó. Já o Athletic atua mais cedo, às 16h, contra o Remo, em casa, na Arena Sicredi, em São João Del Rei.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 2 ATHLETIC

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Baldória (Gonzalo Freitas), Titi e Lucas Lovat; Marcão Silva, Juninho e Benítez (Vitinho); Welliton (Esli García), Anselmo Ramon (Jajá) e Pedrinho (Arthur Caike). Técnico: Vagner Mancini.

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri (Rodrigo Gelado); Fernando Martínez (Ronaldo Tavares), Sandry e David Braga; Welinton Torrão (Amorim), Neto Costa (Diego Fumaça) e Max (Ezequiel). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - Neto Costa, aos 39 minutos do primeiro tempo; Marcão, aos sete, e Ronaldo Tavares, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Pedrinho, Marcão e Titi (Goiás); Sidimar e Adriel (Athletic).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 93.065,00.

PÚBLICO - 6.490 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).