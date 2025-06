'Chuta, Everaldo!': atacante finaliza tão pouco no Fluminense? Veja números

"Chuta, Everaldo!" virou até grito de parte dos torcedores do Fluminense na partida contra o Ulsan, válida pela 2ª rodada do Grupo F do Mundial e que acabou com vitória brasileira por 4 a 2. Dias depois de desperdiçar ótima chance por não finalizar diante do Borussia Dortmund, na estreia, o atacante voltou a evitar um arremate no jogo com os sul-coreanos e gerou a reação nas arquibancadas do MetLife Stadium.

Os chutes de Everaldo

O UOL comparou os números de Everaldo em relação a quatro companheiros que também jogam no setor ofensivo: Cano, Canobbio, Serna e Arias. Os dados são do SofaScore.

Ele chuta pouco? Os números, coletados na atual temporada, mostram que o bordão é, em partes, verdadeiro: o camisa 9 até supera alguns de seus companheiros de ataque, mas está longe de ser o finalizador mais assíduo da equipe.

Cano e Arias, por exemplo, têm médias de finalizações por partida mais altas em relação a Everaldo. O centroavante, no entanto, desbanca nomes como Serna e Canobbio, que atuam pelas beiradas — mas marcaram mais gols.

O número de gols é outro ponto negativo: em 27 jogos (12 como titular e 15 como reserva), Everaldo só balançou as redes cinco vezes. Cano, por outro lado, deixou sua marca em 14 oportunidades neste ano. Neste quesito, apenas Arias fica atrás do centroavante brasileiro.

Veja todos os números

Everaldo

- 27 jogos

- 5 gols

- média 1,74 chute por partida

Cano

- 25 jogos

- 14 gols

- 2,44 chute por partida

Arias

- 30 jogos

- 4 gols

- 1,90 chute por partida

Canobbio

- 25 jogos

- 6 gols

- 1,60 chute por partida

Serna

- 33 jogos

- 7 gols

- 1,03 chute por partida