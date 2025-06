Chelsea sofre com calor nos EUA e diz que brasileiros 'estão acostumados'

Elenco e comissão técnica estão sofrendo com o forte calor nos EUA durante o Mundial de Clubes. O treinador Enzo Maresca avaliou que a equipe não está acostumada, como as brasileiras, por exemplo, a esse tipo de temperatura.

O que aconteceu

As altas temperaturas têm sido uma preocupação diária para o clube, não apenas nos dias de jogos. Os atletas evitam sair dos lugares fechados, com ar condicionado, a não ser durante as manhãs, quando estão treinando.

A cidade da Filadélfia, onde o Chelsea joga amanhã (24), decretou algumas medidas de emergência entre os dias 22 e 25 de junho por conta do calor extremo. Entre os cuidados, há a disponibilização de centros de resfriamento e uma linha exclusiva de ajuda para problemas de saúde ligados ao calor.

As autoridades locais recomendam que as pessoas evitem trabalhar ou fazer atividades que as exponham ao sol durante o período. Também há um alerta sobre a importância da hidratação.

De acordo com boletins meteorológicos locais, a temperatura deve alcançar os 39ºC durante o dia, amanhã. Os ingleses entram em campo à noite, quando as temperaturas devem estar na casa dos 33ºC.

Não é fácil jogar assim, com essa temperatura. Vamos ter que colocar todos os jogadores em campo. Infelizmente, para nós, os times brasileiros estão mais acostumados a jogar nesse tipo de temperatura, mas não importa. Vamos tentar fazer o melhor no torneio.

Enzo Maresca, técnico do Chelsea

O Chelsea enfrenta o Espérance (TUN) na última rodada do Grupo D, às 22h (de Brasília). As equipes estão no mesmo grupo do Flamengo, que mede forças com o LAFC (EUA) no mesmo horário.