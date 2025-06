Campeão com Oklahoma, Shai repete feito de lendas da NBA após 25 anos

A temporada do Oklahoma City Thunder na NBA foi espetacular. Liderados pelo armador Shai Gilgeous-Alexander, a equipe conquistou o tão sonhado título da competição na noite deste domingo, após vencer o Indiana Pacers por 103 a 91, no Jogo 7 das finais desta edição.

Shai foi, sem dúvidas, o maior nome da temporada. O canadense conseguiu quebrar um jejum que já perdurava 25 anos: conquistou o título de MVP da temporada regular, MVP das finais, cestinha da liga, time de melhor campanha e, claro, o título da NBA ? tudo em uma mesma temporada. O último a conseguir tal feito foi o pivô Shaquille O'Neal, em 2000, pelo Los Angeles Lakers.

O armador do OKC foi apenas o quarto jogador na história a realizar esse feito. Além de Shai e do próprio Shaquille O'Neal, o primeiro a conseguir isso foi Kareem Abdul-Jabbar, pelo Milwaukee Bucks, em 1971. Depois foi a vez de Michael Jordan, para muitos o maior de todos os tempos no basquete. O lendário jogador do Chicago Bulls conseguiu realizar esses feitos em uma única temporada três vezes: 1991, 1992 e 1996.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oklahoma City Thunder (@okcthunder)

Temporada incrível

Pela primeira vez eleito MVP, Shai terminou a temporada regular com médias excelentes: 32,7 pontos por jogo, 5,0 rebotes e 6,4 assistências.

Depois, nos playoffs, manteve o nível de atuação e foi peça fundamental para a conquista de Oklahoma. No mata-mata, o canadense teve médias de 29,9 pontos por partida, 5,3 rebotes e 6,5 assistências.