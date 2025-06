Brasileiro do Inter Miami pode viver saia justa caso vença o Palmeiras

Único brasileiro do Inter Miami, o atacante Leo Afonso, 23, pode viver uma verdadeira saia justa com a família caso seu time vença o Palmeiras, hoje, na Copa do Mundo de Clubes. A partida está marcada para as 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

O que aconteceu

Mãe de Leo, Carla Frugis Afonso é torcedora do Palmeiras e acompanhou o time à distância nos últimos 10 anos. A família se mudou para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida.

Sempre fui fanática. Teve épocas que, se o jogo não estava passando na TV, eu ouvia pelo rádio mesmo. Não perdia nenhum jogo. Carla Afonso, em entrevista à Fifa

A matriarca, porém, aceita um empate na noite de hoje, desde que o filho marque pelo Inter Miami. Leo está em sua segunda temporada pelo time norte-americano, mas é pouco aproveitado pelo técnico Javier Mascherano. Este ano, foram três partidas da MLS (Major League Soccer) e uma da Liga dos Campeões da Concacaf.

Com certeza, eu ficaria muito feliz se o Leo entrasse e fizesse um gol, mesmo que fosse contra o Palmeiras. Mas, de repente, o cenário ideal é um empate. O Leo faz um gol, o Palmeiras faz um gol e fica todo mundo feliz. Seria um sonho. Carla Afonso, à Fifa

Neste cenário, o Alviverde avançaria como primeiro do Grupo A, e o Inter Miami ficaria com a segunda vaga. As duas equipes terminariam com o mesmo número de pontos (cinco), e os paulistas com melhor saldo.

Além do empate, Carla pediu um presente para o filho: uma camisa do Palmeiras. A mãe não especificou com quem o filho deve trocar a peça, mas faz questão do item.