Atlético marca no fim, e Palmeiras x Botafogo nas oitavas fica mais próximo

Imagem: STU FORSTER/Getty Images via AFP

Do UOL, em São Paulo

O Botafogo resistiu bastante, acabou levando gol no final, perdeu para o Atlético de Madri por 1 a 0, mas se garantiu nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Griezmann marcou o gol do jogo. O francês saiu do banco no intervalo e foi às redes já aos 41 minutos da etapa final.

O Botafogo terminou a primeira fase em segundo no Grupo B. A equipe ficou com os mesmos seis pontos de PSG e Atlético de Madri, mas teve saldo menor que o PSG e maior que o Atlético nos confrontos diretos entre eles.

O time carioca pode pegar o Palmeiras. Para isso, basta que o Alviverde não perca para o Inter Miami mais tarde.

O Botafogo jogará as oitavas de final no próximo sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O adversário será o primeiro colocado do Grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly na disputa. O classificado será conhecido a partir das 22h de hoje.

Como ficou o grupo

PSG - 6 pontos (+3 de saldo nos confrontos diretos) Botafogo - 6 pontos (0 de saldo nos confrontos diretos) Atlético de Madri - 6 pontos (-3 de saldo nos confrontos diretos) Seattle Sounders - 0 pontos

Como foi o jogo

O Botafogo começou bem, mas caiu e levou susto. A equipe brasileira começou ditando o ritmo do jogo e levando perigo nos lances com Savarino. Depois dos 15 minutos iniciais, o Atlético de Madri tomou o controle do duelo, porém pouco assustou. A melhor oportunidade foi um quase pênalti que o árbitro não deu em campo, mas foi chamado pelo VAR. Lá, viu uma falta de ataque antes da penalidade e aliviou os botafoguenses.

Árbitro César Ramos é cercado por jogadores de Botafogo e Atlético de Madri no Mundial Imagem: PATRICK T. FALLON/AFP

O Atlético de Madri dominou o segundo tempo. A equipe espanhola voltou mais ofensiva, principalmente por causa da entrada de Griezmann. Precisando de três gols para avançar, os Colchoneros alugaram o campo de defesa do Botafogo, mas pouco assustaram John efetivamente. O duelo ficou mais aberto nos minutos finais com o cansaço de lado a lado. Foi em um bate e rebate que o Atlético de Madri encontrou o seu gol com Griezmann, mas não foi o suficiente.

Lances importantes e gols

Oblak salva! Igor Jesus dominou no meio de campo e lançou Savarino em velocidade. O venezuelano saiu cara a cara com Oblak e tentou chute colocado no canto esquerdo do goleiro. O esloveno caiu bem e espalmou.

Quase o primeiro. Artur recebeu pela direita e, próximo à área, dominou e soltou o pé. A bola desviou em Lenglet e passou muito perto da trave esquerda de Oblak.

Perdeu! O Atlético de Madri chegou pela esquerda e a bola foi alçada na área. Llorente ajeitou para trás, e Julián Álvarez chegou finalizando cruzado. A bola passou perto da trave direita de John.

Julián Álvarez se lamenta durante jogo entre Botafogo e Atlético de Madri no Mundial Imagem: DANIEL COLE/REUTERS

Pênalti? Julián Álvarez recebeu passe ajeitado de Sorloth e levou um pisão de Gregore. O árbitro não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR. No vídeo, ele viu um empurrão de Sorloth em Jair no começo da jogada e marcou a falta antes do pisão de Gregore em Álvarez.

Errou! Llorente foi lançado pela direita já no segundo tempo, avançou à linha de fundo e cruzou. Sorloth apareceu livre e tentou cabeceio cruzado, mas pegou mal demais e mandou para fora.

Oblak sensacional! Cuiabano avançou pela esquerda e cruzou para o meio. Igor Jesus e antecipou a Lenglet e finalizou de primeira. Oblak mostrou tempo de reação e caiu no canto direito para espalmar.

Que perigo. Correa avançou pela direita, levou para o fundo e cruzou rasteiro. Griezmann fechou na primeira trave e tentou desvio de letra. A bola passou rente à trave e saiu.

Griezmann abre o placar: 1 a 0. Álvarez ficou com sobra de bola na esquerda da área e cruzou rasteiro. A bola cruzou toda a extensão e sobrou para Griezmann, sozinho, completar para a rede.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRI 1 x 0 BOTAFOGO

Data e horário: 23 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Rose Bowl, em Pasadena (EUA)

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Gols: Griezmann (41'/2°T)

Cartões amarelos: Gregore (BOT)

Atlético de Madri: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand e Galán; De Paul (Koke), Barrios (Samuel Lino), Gallagher (Griezmann) e Simeone (Correa); Sorloth (Molina) e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Botafogo: John; Vitinho (Ponte), Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Allan (Newton) e Marlon Freitas; Artur (Santiago Rodríguez), Savarino (Montoro) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva