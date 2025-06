Botafogo perde do Atlético de Madrid e avança como segundo colocado

O Botafogo está classificado para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes. Os alvinegros perderam por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, nesta segunda-feira, em Los Angeles, mas avançaram em segundo lugar do Grupo B.

A equipe carioca terminou com seis pontos, atrás do PSG nos critérios de desempate. Já o time comandado pelo técnico Simeone ficou com os mesmos seis, em terceiro. Assim, está eliminado da competição.

O Atlético de Madrid marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, com Griezmann.

Agora o Botafogo passa a esperar o primeiro colocado do grupo A. O duelo será no sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

O Botafogo começou melhor a partida e quase abriu o placar aos nove minutos. Savarino foi lançado, entrou na área, mas finalizou para boa defesa de Oblak. Depois, Artur chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga e quase encobriu o goleiro espanhol.

O Atlético de Madrid só conseguia chegar com perigo pela primeira vez aos 16 minutos. Gallagher recebeu passe na área, mas mandou pela linha de fundo.

O lance animou os espanhóis, que passaram a ter mais posse de bola. No entanto, o Atlético só chegou com perigo uma vez, com Alvarez. Alexander Barboza apareceu para salvar o Botafogo antes da finalização do argentino.

Nos minutos finais, o Atlético de Madrid teve boa chance. Alvarez recebeu passe na área, mas errou o alvo. Os espanhóis mantiveram a pressão, mas o Botafogo soube manter a marcação para ir ao intervalo com a igualdade no placar.

No segundo tempo, o Atlético seguiu com a pressão em busca do gol. No entanto, o Botafogo manteve a boa marcação e impediu qualquer chegada de perigo por parte do adversário.

O Atlético de Madrid assustou pela primeira vez aos 19 minutos. Griezmann levou a melhor sobre Jair, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Depois, Sorloth aproveitou cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo.

O Botafogo só conseguiu criar boa chance aos 21 minutos. Cuiabano cruzou para Igor Jesus chutar para o gol. Oblak se esticou para fazer boa defesa.

Na parte final, o duelo ficou aberto. O Atlético de Madrid foi mais competente e marcou o gol da vitória aos 41 minutos, com Griezmann. O revés fez o Botafogo recuar de vez, Os alvinegros conseguiram segurar o resultado que classificou a equipe para a sequência da competição.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO DE MADRID-ESP 1 X 0 BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles ( Estados Unidos)



Data: 23 de junho de 2025 (Segunda-feira)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Cesar Ramos (México)



Assistentes: Alberto Morin (México) e Marco Bisguerra (México)

Cartões amarelos: Gregore (Botafogo)

GOL

ATLÉTICO DE MADRID: Griezmann, aos 41min do segundo tempo

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand e Galan; De Paul (Koke), Gallagher (Griezmann), Barrios (Molina) e Simeone (Correa); Alvarez e Sorloth (Samuel Lino)



Técnico: Diego Simeone

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Allan (Newton) e Savarino (Montoro); Artur (Santi Rodríguez) e Igor Jesus



Técnico: Renato Paiva