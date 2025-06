'Botafogo não ficaria entre os 10 primeiros da LaLiga', diz jornalista espanhol

O bom momento do Botafogo, que venceu o badalado Paris Saint-Germain em jogo da segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, parece não ter convencido parte da imprensa da Europa, que ainda vê os clubes brasileiro com ressalvas nesta competição que reúne equipes de todo mundo nos Estados Unidos.

Em participação em um vídeo do jornal espanhol Marca, o jornalista Isaac Suárez analisou a performance do time carioca e foi direto em sua análise. "Na LaLiga, o Botafogo não estaria nem entre os dez primeiros", disse.

Ele destacou ainda alguns fatores que explicam a surpreendente performance de equipes da América do Sul diante de gigantes europeus que vêm sofrendo nestas partidas que correspondem à fase de grupos do torneio internacional

"Brasileiros e argentinos estão rendendo bem neste Mundial primeiramente pela mentalidade com que encaram os jogos. E a segunda questão é sobre a questão física", disse sobre o fato de os times europeus estarem em fim de temporada, enquanto os sul-americanos estão cumprindo a metade de seu calendário anual.

No complemento de sua análise, ele continuou descredenciando o potencial do elenco botafoguense: "Em condições normais, creio que o Botafogo não estaria entre os dez primeiros do Campeonato Espanhol".

O duelo entre Botafogo e PSG marcou o encontro do campeão da Champions League com o atual vencedor da Copa Libertadores. Franco favorito, o conjunto francês não conseguiu furar o esquema armado por Renato Paiva e deixou o campo derrotado por 1 a 0. Igor Jesus foi o autor do gol da vitória.