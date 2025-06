Botafogo só não pode sofrer golpe inédito no ano para avançar no Mundial

O Botafogo está a um passo de se classificar às oitavas da Copa do Mundo de Clubes. O Alvinegro só depende de si para terminar na liderança do "grupo da morte" com PSG e Atlético de Madri. Os cariocas só não podem sofrer uma derrota por um placar que não ocorre há mais de seis meses.

O que aconteceu

Só há um cenário para o Botafogo não avançar: se perder do Atlético de Madri por mais de dois gols de diferença e o PSG vencer o Seattle Sounders. Nesta projeção, haverá um empate triplo entre os três primeiros e a decisão ficará pelo saldo de gols, mas considerando apenas as partidas entre os times envolvidos —no caso, excluindo os resultados contra o time da MLS. O clube brasileiro tem uma "sobra" de dois gols e assegura sua posição à frente do Atleti se conseguir segurar o resultado.

Tal placar seria inédito para o Alvinegro em 2025. O time não perdeu nenhum jogo por esta diferença desde o final do ano passado. Em fevereiro, até chegou a sofrer três gols do rival Flamengo, mas balançou a rede uma vez —se perder de 3x1 do Atleti, confirma a vaga nas oitavas.

Rondón comemora seu gol sobre o Botafogo: Pachuca chega como "zebra" em final com Real Madrid Imagem: X do Pachuca / @Tuzos

No entanto, a última derrota do Botafogo por três ou mais gols foi em duelo contra time de outro continente. Em dezembro, o Botafogo caiu para o Pachuca por 3 a 0 no Intercontinental e não avançou para disputar o título com o Real Madrid.

O Botafogo chega à "final" na liderança do Grupo B e depende apenas de si para avançar. Caso vença ou segure o empate, o clube brasileiro não só conquista a vaga nas oitavas como também confirma a classificação em primeiro. Se perder por até dois gols e o PSG vencer, o Glorioso passa em segundo.

Barboza e John comemoram vitória do Botafogo sobre o PSG em duelo do Mundial Imagem: Reuters/Kirby Lee

Como está o grupo sem resultados envolvendo o Seattle?

1 - PSG: 3 pontos (2 jogos, saldo +3)

2 - Botafogo: 3 pontos (1 jogo, saldo +1)

3 - Atlético de Madri: 0 ponto (1 jogo, saldo -4)