Boca ou Benfica: qual é o melhor adversário nas oitavas para o Flamengo?

Os colunistas Mauro Cezar Pereira e Rodrigo Mattos, na Live do Flamengo, projetaram os possíveis cenários de oitavas de final para o time rubro-negro no Mundial, avaliando qual caminho seria o ideal para os comandados de Filipe Luís.

Garantido como líder do Grupo D, o Flamengo enfrenta nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo C - que tem o Bayern (ALE) já classificado e Benfica (POR) e Boca Juniors (ARG) brigando pela outra vaga.

Mattos: Clima de Libertadores seria pior para o Flamengo

[Contra o Boca], seria um clássico mais renhido, aquela coisa de Libertadores nos Estados Unidos. Acho que é pior esse tipo de jogo do que um jogo contra um europeu de segundo escalão, que é o caso do Benfica.

Rodrigo Mattos

Mauro: Flamengo teria clima mais favorável contra o Benfica

O ideal para o Flamengo é pegar o Benfica [nas oitavas de final]. O Boca, embora me pareça um time inferior ao Benfica, terá mais torcedores contra o Flamengo. [...] Não é bom ter o clima de clássico sul-americano. Não é o ideal.

O Benfica seria mais tranquilo, o Flamengo com maioria da torcida, acho que seria mais interessante. E é um time acessível para o Flamengo também. O Flamengo teria condições de fazer um jogo bem competitivo.

Mauro Cezar Pereira

