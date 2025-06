Atlético de Madrid x Botafogo no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Atlético de Madrid e Botafogo duelam hoje, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Com seis pontos conquistados, o Botafogo joga por um empate para garantir a primeira colocação do Grupo B. O time de Renato Paiva chega embalado pela vitória sobre o PSG e quer manter os 100% de aproveitamento no torneio.

O Atlético ainda sonha com a classificação, mas o cenário é complicado. A equipe de Simeone precisa vencer o Botafogo por pelo menos três gols de diferença em caso de vitória do PSG no outro jogo da chave.

Atlético de Madrid x Botafogo -- Mundial de Clubes