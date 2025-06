As férias de Lamine Yamal no Brasil: rolê com Neymar, surfe com Medina e foto com PMs

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, tem aproveitado bem as férias no Brasil. Pelas redes sociais, o astro do clube espanhol compartilha momentos vividos no País. Fã declarado de Neymar, ele se encontrou com o jogador do Santos em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Os atletas se divertiram jogando partidas de futevôlei.

Em uma postagem nas redes sociais, com uma das fotos ao lado de Neymar, Yamal celebrou o período no País. "Solteiro e feliz, isso é Brasil!", escreveu o jogador do Barça.

Yamal também surfou com Gabriel Medina em uma piscina de ondas que leva o nome do surfista, localizada em São Paulo. O brasileiro registrou o encontro no Instagram. "O novo surfista da cidade. Craque", escreveu Medina.

Em um momento curioso das férias, Yamal ainda postou uma foto conversando com agentes da Polícia Militar de São Paulo.

No último final de semana, o atleta do Barcelona visitou a favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Vestindo a camisa da seleção brasileira, Yamal jogou futebol com crianças em uma quadra da comunidade.

Ainda no Rio, o atacante da seleção espanhola sobrevoou o Cristo Redentor em um passeio de helicóptero. Já em São Paulo, o atleta do Barça foi flagrado tomando sorvete nas ruas da Vila Madalena e acompanhando um dos jogos das finais da NBA na loja oficial da competição, na capital paulista.