Arnaldo: Fluminense é o time brasileiro que mais surpreende no Mundial

O Fluminense é o time brasileiro que mais surpreende com seu desempenho no Mundial de Clubes, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Só o Palmeiras não surpreende entre os brasileiros. O Palmeiras faz o que a gente esperava nos dois jogos nessa chave. Os outros três, de certa forma, surpreendem favoravelmente cada um do seu jeito.

O Flamengo pela virada espetacular contra o Chelsea, com autoridade. O Botafogo pela partida mais surpreendente do campeonato até agora. Mas, enquanto equipe, o Fluminense é o que mais me surpreende. Eu esperava menos.

O Fluminense jogou bem contra o Borussia e fez um segundo tempo bom contra o Ulsan, conseguiu a virada. E acho que o Renato deu uma arriscada, como outros técnicos estão fazendo, administrando: ele colocou o Ganso pra jogar no jogo que dá pra jogar.

Arnaldo Ribeiro

Os quatro times brasileiros lideram suas respectivas chaves no início da terceira rodada da fase de grupos, com duas vitórias e dois empates contra os clubes europeus.

O Flamengo fez 3 a 1 no Chelsea e o Botafogo venceu por 1 a 0 o PSG, enquanto Palmeiras e Fluminense empataram sem gols contra Porto e Borussia Dortmund, respectivamente.

