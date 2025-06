Árbitro veterano é escalado para mediar Charles Do Bronx vs Ilia Topuria no UFC 317

A disputa entre Charles 'Do Bronx' e Ilia Topuria, que coloca em jogo o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg), será responsável por liderar o UFC 317 deste sábado (28), em Las Vegas (EUA). Com um combate desta magnitude, era esperado que um profissional experiente fosse designado para ser o 'terceiro homem' dentro do octógono. E foi exatamente isso que aconteceu, com a confirmação de que Marc Goddard será o responsável por mediar o confronto.

De acordo com o site 'MMA Junkie', o veterano árbitro foi escalado e aprovado de forma unânime durante recente reunião da Comissão Atlética do Estado de Nevada - entidade responsável por chancelar eventos esportivos na região. Além de Goddard, que estará dentro do octógono como árbitro central, os três juízes responsáveis por pontuar o combate de cinco rounds programados também foram definidos: Derek Cleary, Sal D'Amato e Chris Lee.

Boa lembrança?

Marc Goddard mediou somente uma das 34 lutas de Charles dentro do Ultimate até aqui. E, para os fãs brasileiros mais supersticiosos, quando escalado para a função, o árbitro inglês esteve presente em uma vitória importante da carreira do especialista em jiu-jitsu. Em maio de 2022, o profissional era o terceiro homem dentro do octógono quando 'Do Bronx' finalizou Justin Gaethje no UFC 274.

Remunerações

Ainda de acordo com o site 'MMA Junkie', Goddard receberá 2,9 mil dólares (R$ 16 mil) para mediar o confronto entre o ex-campeão brasileiro e o ex-campeão georgiano. Por sua vez, os juízes Derek Cleary, Sal D'Amato e Chris Lee receberão, cada um, 2,5 mil dólares (cerca de R$ 13,8 mil) pelos seus serviços na luta principal do UFC 317.

Pantoja vs Kai Kara-France

Os profissionais responsáveis pelo 'co-main event' da noite também foram designados na mesma reunião. Sendo assim, a missão de arbitrar a disputa de título dos pesos-moscas (57 kg) entre Alexandre Pantoja e Kai Kara-France ficou com o experiente Herb Dean. O trio de juízes que irá pontuar a disputa é formado por Mike Bell, Ben Cartlidge e Ron McCarthy.

