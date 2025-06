Árbitro do jogo do Botafogo foi criticado por ‘porradas’ e viu pancadaria

O duelo decisivo de hoje entre Botafogo e Atlético de Madri, pela 3ª rodada do Grupo B do Mundial, será comandado por César Ramos. O árbitro mexicano apitou a polêmica semifinal da Copa América do ano passado entre Colômbia e Uruguai, que terminou em pancadaria no campo e na arquibancada, e também foi criticado por permitir "porradas" no empate entre Benfica e Boca Juniors.

O que aconteceu

César Ramos fará a sua segunda partida nesta Copa do Mundo de Clubes. A bola vai rolar no Rose Bowl Stadium a partir das 16h (de Brasília), em duelo que vale a classificação às oitavas. Ele terá os compatriotas Alberto Moríon e Marco Bisquerra de assistentes no compromisso.

Árbitro Cesar Ramos sendo pressionado durante Boca x Benfica, pelo Mundial Imagem: Marco Bello/Reuters

Em sua estreia, o mexicano foi criticado por Di María por ter sido muito permissivo no jogo quente entre Benfica e Boca. O astro argentino, que defende o time português, reclamou de como o árbitro conduziu a partida que contou com expulsões e catimba.

Tentamos ganhar o jogo, sabemos como jogam os argentinos e como tínhamos de jogar. [...] Creio que o árbitro permitiu muitas porradas, podia ter mostrado mais amarelos no início. Podia ter sido um jogo mais bonito, mas foi disputado. Di María, ao DAZN, sobre César Ramos

Darwin Nuñez, do Uruguai, em briga com torcedores da Colômbia em semifinal da Copa América Imagem: Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images

Ele também ficou marcado pela semifinal que descambou em confusão na Copa América de 2024. O profissional de 41 anos foi o árbitro da polêmica partida entre Colômbia e Uruguai. A partida escalou em tensão após a decisão por pênaltis e terminou com briga entre jogadores e torcedores na arquibancada —o zagueiro José Maria Gimenez, do Atleti, estava nesse jogo.

César é um dos principais árbitros mexicanos e já apitou grandes jogos internacionais no currículo. Ele comandou a final do Mundial de Clubes de 2017, no qual o Real Madrid derrotou o Grêmio por 1 a 0, e esteve à frente de sete jogos de Copa do Mundo: três na Rússia, em 2018, e quatro no Qatar, em 2022 —incluindo a semifinal entre França e Marrocos.

As contas do Botafogo

Líder do Grupo B, o time de Renato Paiva encara o Atleti com vantagem no saldo. O Alvinegro tem dois gols de "sobra" na busca pela classificação às oitavas.

Se os brasileiros perderem para os espanhóis e o PSG vencer o Seattle, haverá um empate triplo em pontos e em confrontos diretos. Se isso ocorrer, a decisão vai para o saldo de gols entre os duelos do trio, ignorando, portanto, resultados envolvendo o Seattle.

Jogadores do Botafogo comemoram vitória sobre o PSG, no Mundial Imagem: Stu Forster/Getty

Neste cenário, o Botafogo pode ser derrotado por até dois gols pelo Atleti para ainda assim avançar. O motivo? Os espanhóis perderam por 4 a 0 do PSG e, mesmo superando os cariocas por um ou dois gols, teriam saldo menor em relação aos atuais campeões da Libertadores nos confrontos "válidos" — excluindo, mais uma vez, os placares relacionados aos norte-americanos.

O time brasileiro confirma a vaga caso empata ou vença na última rodada —ou até se o PSG não bater o Seattle. Nesta situação, não é preciso nem sequer abrir a calculadora, mas sim se preparar para encarar um dos classificados do Grupo A, que tem Palmeiras, Inter Miami, Al Ahly e Porto.