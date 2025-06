Aproveitamento inicial de Dorival Jr. no Corinthians é superior ao de Ramón Díaz

No final de abril, o Corinthians demitiu o técnico Ramón Díaz após uma sequência negativa de resultados. Cerca de dez dias depois, o Timão anunciou a contratação de Dorival Júnior. O treinador estava livre no mercado após ser demitido do comando da Seleção Brasileira.

Embora parte da Fiel Torcida esteja insatisfeita com o novo técnico em função das mudanças constantes em escalações e do desempenho aquém, os números iniciais de Dorival Júnior no Corinthians são superiores aos iniciais de Ramón Díaz.

Dorival está próximo de completar dois meses no comando do Timão. Neste período, foram 11 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas - o que totaliza um aproveitamento de 57,5%. A equipe anotou 11 gols e foi vazada apenas sete vezes.

Já Ramón Díaz, em seus primeiros 11 jogos pelo Corinthians, somou três vitórias, seis empates e também amargou apenas dois reveses. O aproveitamento do argentino foi de 45,4% neste recorte, com 11 gols marcados e dez sofridos.

O principal mérito de Dorival neste início de trabalho foi estancar a defesa. O setor defensivo do Corinthians passava por uma instabilidade muito grande desde o começo do ano. Mas após a chegada do novo treinador, o time alvinegro tem média de menos de um gol sofrido por partida.

Vale lembrar que Dorival, no começo de sua trajetória no clube alvinegro, não pôde contar com o principal jogador do Corinthians: Rodrigo Garro. O argentino vinha tratando um problema no joelho direito e só se recuperou na reta final de maio, participando dos últimos três jogos da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Já Ramón teve o argentino em todos os 11 jogos iniciais.

No entanto, o que joga contra o novo comandante é a queda na Copa Sul-Americana. O Timão deu adeus precoce à competição intercontinental e perdeu o que poderia ser uma importante fonte de receita. Dorival não comandou o Corinthians no começo da competição, mas também não conseguiu evitar a eliminação da equipe.

O início de Ramón Díaz, por exemplo, trouxe uma classificação heroica na Copa Sul-Americana. Nas oitavas de final, após um empate em 3 a 3 com o Red Bull Bragantino, Hugo Souza defendeu três pênaltis na disputa e colocou a equipe alvinegra nas quartas de final.

Mas apesar da eliminação precoce na Sul-Americana, o Corinthians de Dorival Júnior ainda está vivo na Copa do Brasil. O Timão terá pela frente o rival Palmeiras nas oitavas de final. O primeiro jogo acontece na Neo Química Arena, enquanto a decisão será no Allianz Parque.

Já no Brasileirão, o Corinthians faz uma campanha irregular. O time do Parque São Jorge figura na décima colocação, com 16 pontos conquistados em 12 rodadas. Agora, o objetivo é seguir somando para subir na tabela após o retorno do futebol brasileiro.

Com Dorival no comando, o elenco do Corinthians volta aos treinamentos no próximo dia 28 de junho. O próximo compromisso da equipe será contra o Red Bull Bragantino, no dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Início de Dorival Júnior pelo Corinthians:

5 vitórias

4 empates

2 derrotas

57,5% de aproveitamento

11 gols marcados e 7 sofridos

Início de Ramón Díaz pelo Corinthians:

3 vitórias

6 empates

2 derrotas

45,4% de aproveitamento

11 gols marcados e 10 sofridos