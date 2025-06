Aos 38 anos, atacante belga Dries Mertens anuncia aposentadoria do futebol

O belga Dries Mertens, jogador que estava no Galatasaray, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 38 anos. O contrato do atleta com o clube turco vai se expirar no fim deste mês de junho e, assim, ele optou por se retirar de vez dos gramados.

"Vou sair do futebol, mas irei calçar as chuteiras uma última vez para vocês", disse o Mertens, em um vídeo dirigido ao seu antigo companheiro de equipe no Napoli, Marek Hamsik, que irá organizar um jogo festivo para o início de julho.

Uma publicação compartilhada por Dries Mertens (@driesmertens)

Ídolo do Napoli

E foi justamente no Napoli que Mertens teve seu auge no futebol. O belga esteve no clube por oito temporadas, disputando 397 jogos, com 148 gols marcados e 90 assistências. Em 2022, ele deixou o futebol italiano rumo ao Galatasaray, onde estava desde então.

Além disso, Mertens foi revelado pelo KAA Gent, grande equipe da Bélgica. Depois, em 2009, chegou ao Utrecht, da Holanda. Nos Países Baixas, o atacante começou a ter notoriedade e em 2011 chegou ao PSV, um dos maiores do país. Por fim, em 2013, chegou ao Napoli onde iria se tornar ídolo.

Pela seleção belga, Mertens atuou por 109 vezes, com 21 gols marcados. Ele costumava jogar como segundo atacante e realizou seu último jogo pelo país em dezembro de 2022, no Mundial do Qatar.