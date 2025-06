Alex Poatan afasta subida para os pesos-pesados e prioriza revanche com Ankalaev

Nesta semana, Alex Pereira agitou os bastidores ao compartilhar um vídeo em que aparece se pesando com a impressionante marca de 110 kg. O registro aguçou a curiosidade dos fãs de MMA, que levantaram a possibilidade do brasileiro estar de olho em uma aventura nos pesos-pesados. Mas este parece não ser o caso. Ao menos não no momento. Disposto a voltar ao posto de campeão dos meio-pesados (93 kg), 'Poatan' revelou que sua prioridade é tirar uma revanche contra Magomed Ankalaev do papel.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Alex frisou que seu interesse atual segue apenas na divisão até 93 kg. Sem competir desde março, quando foi superado por pontos contra Ankalaev, Poatan projetou que seu retorno ao octógono mais famoso do mundo pode ocorrer em outubro - mês em que o UFC promoverá dois cards de 'PPV'.

"Mais ou menos ali em outubro mesmo (que devo voltar). Setembro, outubro ou novembro, para mim, é indiferente. Meu foco mesmo é na minha categoria, lutar com o Ankalaev. É a luta que faz sentido. Futuramente, não sei o que acontece (sobre peso-pesado). Mas esse é meu foco agora, minha próxima luta. Conquistar o meu cinturão novamente", frisou o striker paulista.

Próxima luta de Poatan

A opção mais provável neste momento é que Alex Poatan faça a tão aguardada revanche contra Magomed Ankalaev. O russo, seu único algoz na divisão dos meio-pesados até aqui, foi responsável por encerrar seu reinado na categoria em março deste ano.

Desde então, o atual campeão até 93 kg do UFC tem oferecido uma chance do brasileiro se vingar, mas acusava o rival de 'fugir' da revanche. Mas, aparentemente, a espera de Ankalaev e dos fãs deve acabar em breve.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok