Alex estreia, Operário-PR volta a vencer na Série B e derruba sequência do Novorizontino

Depois de quatro jogos de jejum, o Operário-PR se reencontrou com as vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia de Alex Souza como novo treinador, o time paranaense conquistou um grande resultado ao derrotar o então embalado Novorizontino, por 2 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR, pela 13ª rodada.

Com gols de Rodrigo Rodrigues e Boschilia, o Operário subiu três posições, saltando para o 12º lugar, com 17 pontos. Já o Novorizontino, que vinha de cinco vitórias seguidas, segue na vice-liderança com 25 pontos e pode ver o Goiás abrir distância na ponta da tabela.

Embalado, o Novorizontino começou melhor a partida, com marcação alta e buscando a ligação direta com os atacantes. Em uma dessas, Lucca saiu cara a cara com o goleiro e perdeu uma grande chance. Aos poucos, o Operário foi encaixando a marcação, interceptando passes e conseguindo criar logo na sequência.

Pegando a defesa adversária desprevenida, Pedro Lucas fez belo lançamento para Rodrigo Rodrigues abrir o placar para os donos da casa com um belo chute, aos 30 minutos. O Operário seguiu com a mesma estratégia, confundindo a marcação paulista e quase ampliou com Boschilia, que bateu em cima do goleiro e no rebote perdeu um gol feito, acertando a trave.

O Operário voltou com a mesma estratégia para o segundo tempo. Apostando em lançamentos longos, pegou mais uma vez a defesa do Novorizontino desarrumada. Marcos Paulo recebeu em velocidade e sofreu pênalti de César Martins. Boschilia deslocou o goleiro na cobrança e ampliou, aos 15 minutos.

Com dois de vantagem, Alex optou pela segurança. Com algumas alterações, priorizou em administrar o resultado, visto que o Novorizontino também mudou e se lançou ao ataque. Sem sofrer sustos, o Operário controlou a posse de bola e conduziu a vitória até o apito final para se reabilitar na Série B.

O Operário volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no estado carioca. Mais tarde, às 19h, o Novorizontino recebe o Amazonas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 2 X 0 NOVORIZONTINO

OPERÁRIO-PR - Vágner; Diogo Mateus (Gabriel Souza), Joseph, Miranda e Cristiano; Zuluaga (Thiaguinho), Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Jhemerson), Vinícius Mingotti (Gabriel Feliciano) e Pedro Lucas (Marcos Paulo). Técnico: Alex Souza.

NOVORIZONTINO - Airton; Igor Formiga, César Martins, Patrick e Fábio Matheus (Óscar Ruiz); William Farias (Mayk), Marlon (Luís Oyama) e Matheus Frizzo; Bruno José (Aírton Moisés), Lucca (Léo Natel) e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Rodrigo Rodrigues, aos 30 minutos do primeiro tempo; Boschilia, aos 15 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Zuluaga e Thiaguinho (Operário); Igor Formiga, Patrick e Lucca (Novorizontino).

ÁRBITRO - Márcio Gleidson Correia Dias (PA).

RENDA - R$ 28.200,00.

PÚBLICO - 1.959 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).