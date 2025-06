Advogado de Jon Jones acusa polícia de Albuquerque de perseguição

O advogado de Jon Jones, ex-campeão do UFC, criticou duramente a conduta da polícia de Albuquerque após seu cliente ser formalmente acusado de abandonar o local de um acidente de trânsito ocorrido em fevereiro deste ano. A denúncia, revelada pelo 'Albuquerque Journal' logo após o anúncio de aposentadoria do lutador, gerou forte reação da defesa, que classificou o caso como "estranho e injustificado".

Segundo a acusação, uma mulher envolvida na colisão - que, de acordo com as autoridades, apresentava sinais claros de embriaguez e estava sem roupas da cintura para baixo - alegou que Jones dirigia o veículo no momento do impacto e fugiu a pé logo após o ocorrido. A investigação aponta que há uma lacuna nos registros telefônicos do ex-atleta no período em que o acidente aconteceu, o que, segundo os policiais, impede que sua presença na cena seja descartada.

A defesa, por sua vez, contesta com firmeza. Em comunicado enviado à 'Sportsnet', o advogado Christopher Dodd afirmou que seu cliente não estava no carro naquela noite e que a acusação seria uma tentativa da mulher de evitar sua própria responsabilização por dirigir sob efeito de álcool. Para ele, o comportamento dos investigadores sugere motivação indevida.

Confira o comunicado na íntegra:

"Como advogado de Jon, estou chocado com a decisão do Departamento de Polícia de Albuquerque de acusá-lo neste novo caso. Nos milhares de processos que já atuei ao longo da minha carreira, nunca vi algo tão estranho e injustificado.

Ele não estava dirigindo naquela noite; sequer estava no veículo. Ao que tudo indica, uma mulher alcoolizada fez uma acusação falsa para evitar ser presa por dirigir sob influência, e a polícia simplesmente acreditou. Conforme consta na denúncia, os investigadores chegaram ao ponto de solicitar um mandado para acessar os registros telefônicos de Jon durante uma apuração de infração de trânsito.

Nunca presenciei algo semelhante. É inacreditável ver tamanha mobilização de recursos para um caso dessa natureza. A única explicação plausível é que há uma perseguição direcionada contra ele. Vamos apurar tudo a fundo e garantir que essa acusação sem fundamento seja arquivada".

