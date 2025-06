Rival de Fonseca tem nome em homenagem a Zidane e fez máscaras na pandemia

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

João Fonseca vai estrear no ATP 250 de Eastbourne em duelo com o belga Zizou Bergs, que tem esse nome por causa do apelido de Zinedine Zidane, ídolo do futebol francês. Durante a pandemia, o tenista fez, ao lado da família, máscaras para distribuir à população local.

O que aconteceu

Zizou já revelou ter esse nome por causa de Zinedine Zidane. Koen, pai do tenista, explicou o processo de escolha.

"Temos um filho mais velho, que se chama Maxim, então e minha esposa [na gravidez do segundo filho] estava convencida de que era uma menina. Tínhamos muitos nomes de meninas, como Amélie e outros. De repente, descobrimos que era um menino. E então pensamos: 'Ok, que tipo de nome vamos dar a ele?'", disse, ao site da ATP.

Naquela época, eu jogava futebol em um clube do meu bairro. Isso foi durante a Copa do Mundo e todos ganhávamos apelidos, e meu apelido era Zizou... Disse à minha esposa: 'Por que não Zizou? É um nome especial. E soa bem, Maxim e Zizou'.

Koen

Bergs já brincou com a origem do nome e sobre as brincadeiras que era alvo nos tempos de escola. "Meu pai era jogador de futebol amador e todo mundo no time tinha apelidos como Pelé, Maradona, e ele era 'Zizou. Não é fácil quando você está na escola, é jovem e seu nome é Zizou, porque ninguém se chama Zizou. Com o tempo isso passa, e eu gosto do nome, porque é especial e vem de onde vem, o que torna as coisas super legais. Sempre falam: 'você chama assim pelo Zidane?'".

O pai de Zizou é diretor de marketing de uma empresa ferroviária na Bélgica. A mãe, Anne-Mie, é fotógrafa independente e o irmão é instrutor de esqui.

Durante a pandemia de covid-19, Zizou fez máscaras de proteção. Em parceria com a mãe, ele as costurava e saía de bicicleta para distribuí-las. À época, ele tinha 22 anos e era o número 191 do mundo, disputando torneios de Challenger.

"Eu e minha mãe começamos a fazer máscaras que eu ia distribuir para as pessoas de bicicleta. Às vezes, ficava oito horas na minha bicicleta. Então sim, posso dizer que aproveitei esse momento para me tornar um jogador melhor, uma pessoa melhor. Também estou envolvido em um projeto no Burundi [país da África Oriental] onde envio raquetes, sapatos, roupas esportivas, etc, para ajudar os jovens locais, através de um belga que conheço lá", contou Zizou Bergs, à imprensa belga, na ocasião.

Bergs começou a jogar tênis aos três anos, ao lado do pai. Aos oito anos, foi para a LTA Academy, na Bélgica, e, aos 15, para o centro de treinamento da Federação Flamenga. Ele aponta Andy Roddick e Jo-Wilfried Tsonga como os ídolos da infância.

Ao site da ATP, ele indica um gosto pela música, e toca piano e violão. Além do tênis, tem no handebol e basquete os esportes favoritos.