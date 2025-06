Técnico do Real condena suposto caso de racismo no Mundial: 'Inaceitável'

O técnico Xabi Alonso, do Real Madrid, condenou o suposto caso de racismo sofrido pelo zagueiro Rüdiger durante a vitória sobre o Pachuca por 3 a 1, hoje, no Mundial de Clubes.

Nós apoiamos o Antonio Rüdiger e agora creio que se abre o protocolo da Fifa, que vai investigar. É uma coisa inaceitável. Não existe tolerância com isso no futebol, não pode acontecer e as medidas cabíveis serão tomadas. Antonio nos disse e acreditamos nele. Já estão investigando. Xabi Alonso, em entrevista coletiva

O que aconteceu

O protocolo antirracismo foi acionado nos acréscimos do jogo. Rüdiger discutou com o zagueiro Cabral, do Pachuca, após levar um tapa no rosto do adversário.

O zagueiro alemão se levantou e ficou cara a cara com o rival, que é argentino. Depois, ele se dirigiu ao árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel e denunciou o caso.

Ramon cruzou os braços em formato de "X", que simboliza o protocolo antirracismo da Fifa. Ele, então, decidiu continuar a partida, que estava nos minutos finais.

Rüdiger voltou a bater boca com Cabral após o apito final. Ele foi contido pelos companheiros e pelo técnico Xabi Alonso até se dirigir ao vestiário. O alemão não se manifestou sobre o assunto.