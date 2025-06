Wydad Casablanca revela aprendizado em derrota para a Juventus

O Wydad Casablanca não entrou na Copa do Mundo de Clubes da Fifa com grandes expectativas após cair em um grupo ao lado dos gigantes Manchester City, da Inglaterra, e Juventus, da Itália. E os confrontos diante dos europeus não fugiram da normalidade: os marroquinos amargaram duas derrotas.

Neste domingo, o revés diante da Juventus veio com uma goleada por 4 a 1. Ainda assim, o elenco do Wydad Casablanca espera levar lições para o futuro.

"Enfrentamos os melhores times do mundo e aprendemos. Há um bom espírito de equipe. Aprendemos muitas coisas. Não nos preocupamos com a derrota, mas com toda a experiência adquirida", comentou o atacante Thembinkosi Lorch, que agradeceu o apoio dos fãs. "Agradeço aos torcedores, eles dão tudo por nós", completou.

Wydad Casablanca: próximo desafio

Na última rodada, o Wydad Casablanca espera encontrar um confronto em igualdade de condições diante do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O duelo será disputado na quinta-feira, no Audi Field, em Washington.