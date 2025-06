VNL feminina: Brasil vence a Turquia e ganha a quarta seguida

O Brasil venceu a Turquia, neste domingo, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), em Istambul, na Turquia. A equipe comandada por José Roberto Guimarães derrotou as turcas por 3 a 1 com parciais de 18-25, 25-23, 23-25 e 15-25 e está entre os líderes da competição com seu quarto triunfo consecutivo.

Com superioridade no placar durante todo o primeiro set, as brasileiras tiveram facilidade para vencer a equipe turca. Já no segundo set, o Brasil enfrentou dificuldades no início, chegou a reverter o placar, mas foi derrotado. O terceiro set foi muito disputado, nenhuma das seleções abriu grandes vantagens, mas o Brasil garantiu o 2 a 1 e foi para o último set confiante e fechou o placar com tranquilidade.

A ponteira Ana Cristina foi o grande destaque da partida. A brasileira encerrou o duelo com 27 pontos marcados.

Do lado turco, Karakurt foi quem se destacou e ofereceu desconforto ao Brasil. Ela conseguiu marcar 17 pontos.

Na sua oitava participação no torneio, o Brasil obteve o sétimo triunfo. Na última partida, venceu a República Dominicana com tranquilidade, por 3 a 0. Até então, a única derrota foi contra a Itália.