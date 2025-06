Única contratação de 2025, Angileri cai de produção e termina semestre em baixa no Corinthians

O lateral Fabrizio Angileri foi o único reforço contratado pelo Corinthians na primeira janela de transferências de 2025. O argentino chegou a custo zero após rescindir com o Getafe, da Espanha. Ele até fez um bom início no clube, mas sofreu uma queda de produção nos últimos meses.

Angileri foi contratado para solucionar os problemas do Corinthians na lateral esquerda. No início da temporada, Matheus Bidu não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação de 2024. Hugo foi opção e chegou receber oportunidades, mas também não correspondeu.

Foi justamente por conta da irregularidade na lateral esquerda que Angileri assumiu a titularidade assim que chegou. Na primeira partida, o defensor saiu do banco de reservas contra o Mirassol e distribuiu uma assistência. Logo em seguida, foi titular no clássico contra o Santos e, novamente, deu um passe para gol.

Já firmado entre os titulares, Angileri teve atuações fundamentais nas finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Não só subiu ao ataque em algumas ocasiões, mas foi importantíssimo no setor defensivo e se impôs na marcação de Estêvão. Também foi bem no empate sem gols contra o Bahia, pelo Brasileirão.

Acontece que, no começo do mês de abril, Angileri sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. O lateral ficou afastado dos gramados por cerca de 15 dias e perdeu quatro partidas do Corinthians neste período.

C O R I N T H I A N S ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/ukZSCLHDwK ? Corinthians (@Corinthians) June 20, 2025

E desde que voltou de lesão, o lateral deixou a desejar. O argentino seguiu sendo titular e completou os 90 minutos em cinco jogos consecutivos. Contudo, em nenhuma dessas partidas repetiu o mesmo desempenho dos primeiros duelos que disputou pela equipe.

O técnico Dorival Júnior, anunciado pelo Timão no final de abril, passou a priorizar a integridade física dos jogadores alvinegros. Um dos atletas com quem a comissão técnica adotou maior cuidado foi Angileri, que ficou fora de duas partidas (Internacional e Atlético-MG) devido a um controle de carga.

Nas últimas três partidas do Corinthians, Angileri foi titular em duas (Huracán-ARG, pela Sul-Americana, e Grêmio, pela Série A). Contra o Tricolor gaúcho, por exemplo, o argentino sofreu na marcação e não foi bem no lance do gol da equipe de Porto Alegre.

Por conta do cuidado com a condição física e também das más atuações de Angileri, Matheus Bidu voltou a ganhar oportunidades ocasionalmente. Agora, resta saber em quem Dorival Júnior seguirá apostando após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Na atual temporada, Angileri disputou 16 partidas, sendo 14 como titular, e contribuiu com duas assistências.

O elenco do Corinthians está de férias e retorna às atividades no próximo dia 28 de junho, um sábado. O próximo compromisso do Timão será contra o Red Bull Bragantino, em duelo marcado para o dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.