Brasil brilha com 'gigantes', cala torcida e ganha da Turquia no vôlei

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil encerrou a etapa na Turquia da Liga das Nações com 100% de aproveitamento. O time de José Roberto Guimarães venceu as donas da casa por 3 sets a 1, com parciais de 25 a 18, 23 a 25, 25 a 23 e 25 a 15, na tarde de hoje. Foi o quarto triunfo em quatro partidas — já tinha derrotado Bélgica, Canadá e República Dominicana.

Com o resultado, o Brasil alcançou os 20 pontos, enquanto a Turquia permanece com 19. Até aqui, somados os duelos no Maracanãzinho e no Sinan Erdem Dome, o Brasil tem sete vitórias e uma derrota.

Ana Cristina, de 1,94 m e que atua no Fenerbahçe, da Turquia, foi novamente a maior pontuadora do jogo, com 27 pontos. Apesar de uma atuação oscilante, Karakurt, com 17 pontos, foi a maior pontuadora da Turquia.

Lorena, de 1,90 m, chamou a atenção por pontuar em todos os quesitos, e Julia Bergmann, de 1,92 m, fez pontos cruciais no quarto set. A preocupação fica por conta da Julia Kudiess, que saiu logo no começo do jogo e não retornou. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que a central "sentiu um desconforto no joelho direito no aquecimento da partida contra a Turquia e foi preservada pela comissão técnica. Ela será reavaliada no Brasil antes da terceira fase da competição".

Torcida da Turquia compareceu em peso para o duelo com o Brasil, na Liga das Nações Imagem: Volleyball World

A seleção volta à quadra no próximo dia 9, contra a Bulgária, na estreia na etapa do Japão. O Brasil busca o título inédito. Presente nas seis primeiras edições do torneio, o Brasil foi finalista três vezes consecutivas entre 2019 e 2022, ficou em quarto em 2018 e 2024, e em quinto em 2023.

Como foi o jogo

1º set

O Brasil começou o jogo com mais atenção e conseguiu abrir boa vantagem, com 10 a 6 no placar, mas a Turquia pediu tempo, se organizou e conseguiu chegar ao empate — na sequência de pontos turcos, Karakurt fez um que levantou o ginásio.

O time verde e amarelo, porém, conseguiu retomar as rédeas do confronto, acelerou o ritmo e fechou em 25 a 18.

A brasileira Ana Cristina e a turca Karakurt, com sete pontos cada, foram os principais nomes do primeiro set.

2º set

A Turquia demonstrou maior equilíbrio no início do segundo set, mas cometeu falhas que fizeram o Brasil tomar a dianteira no placar, principalmente com Ana Cristina.

O jogo ficou parelho e o Brasil esteve até perto de fechar, mas a Turquia mexeu e, com o apoio da torcida — e boa atuação de Karakurt —, conseguiu virar e fechar em 25 a 23.

3º set

O cenário da partida se manteve no terceiro set, e os times alternaram o bons momentos do jogo

Com Yaprak — que entrou na vaga de Karakurt — virando bolas, a Turquia se mostrou melhor, mas o time de José Roberto Guimarães reagiu, acertou a defesa e conseguiu, com pontos de Lorena e Ana Cristina, virar. A equipe fechou em 25 a 23 e fez 2 sets a 1.

4º set

O quarto set começou com Gabi em quadra — ela estreou nesta edição da Liga das Nações ontem (21), no duelo com a República Dominicana. Tinha ficado fora da etapa do Rio de Janeiro e dos primeiros jogos na Turquia por desgaste físico.

Ligado nos 220v, o Brasil fez os três primeiros pontos do set e a Turquia logo pediu tempo. O time de Zé Roberto, porém, começou a cometer falhas na recepção e viu a Turquia encostar. Mas foi a vez das donas da casa patinarem, e o time verde e amarelo fez 15 a 11.

Na reta final, com pontos importantes de Julia Bergmann, a seleção brasileira deu novos passos para a vitória, e fechou em 25 a 15.