Torcida do Wydad apronta de novo e paralisa jogo contra Juve com fumaça

Se tem uma torcida que tem causado dor de cabeça para a Fifa, até aqui, no Mundial de Clubes, é a do Wydad Casablanca, do Marrocos. Hoje eles aprontaram mais uma vez e, assim como no jogo contra o Manchester City, também paralisaram a partida diante da Juventus, na Filadélfia.

Sinalizadores e muita fumaça

A situação aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo, logo após o gol do Wydad, que diminuiu o placar para 2 a 1. Imediatamente, diversos sinalizadores foram acesos e dois deles foram atirados na direção do goleiro Di Gregorio, da Juve.

Ao mesmo tempo, dezenas de fumaças surgiram e, por conta do vento, invadiram o campo de uma forma que mais parecia um furacão vermelho e preto, forçando o árbitro a realizar a paralisação e antecipar o período de hidratação dos jogadores. O duelo foi retomado somente depois de cinco minutos. A ação gerou reações de desaprovação por parte de jornalistas italianos presentes na tribuna.

Tanto o sistema de som quanto os seguranças à beira do gramado ordenaram que os marroquinos parassem com a ação, mas eles ignoraram. Minutos antes de terminar o primeiro tempo, eles acenderam mais fumaça. Porém, desta vez, a arbitragem optou por não paralisar.

O UOL já havia consultado a Fifa sobre a possibilidade de punição ao Wydad em função da paralisação no jogo contra o City, mas a entidade ainda não informou se tomará alguma medida.