Torcida do São Paulo vê como "excelente" o primeiro semestre de Alan Franco

A torcida do São Paulo está bastante satisfeita com o desempenho de Alan Franco. Em enquete da Gazeta Esportiva, 41,2% dos tricolores categorizaram o primeiro semestre de 2025 do zagueiro argentino como "excelente'.

Desde a saída de Lucas Beraldo para o Paris Saint-Germain, Alan Franco se tornou titular incontestável pelo lado esquerdo da zaga do São Paulo. Mais do que as boas atuações, o argentino se transformou em uma das referências do elenco.

Além dos 41,2% dos torcedores que julgam ser excelente a temporada de Alan Franco até aqui, outros 38,2% de são-paulinos categorizaram o primeiro semestre do argentino como "bom".

Somente uma pequena ala da torcida que participou da enquete, mais precisamente 20,6%, não aprovou o primeiro semestre de Alan Franco no São Paulo, talvez influenciada pela temporada bastante irregular protagonizada pela equipe.

Resta saber se Alan Franco manterá agora sob o comando de Hernán Crespo o nível de desempenho mostrado no primeiro semestre. A tendência, a princípio, é que ele siga titular, mas é o que for apresentado na intertemporada que começará no dia 26 de junho que obviamente formará a opinião do novo treinador do São Paulo.