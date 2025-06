Torcida do Palmeiras enche Ocean Drive e faz festa antes de jogo contra o Inter Miami pelo Mundial

Depois de protagonizarem grande festa na Times Square, em Nova York (EUA), a torcida do Palmeiras se reuniu na Ocean Drive, uma das avenidas mais famosas no bairro de South Beach, Miami, neste domingo. Os torcedores estão reunidos no local para acompanhar o jogo contra o Inter Miami, pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes.

A bola rola a partir desta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem quatro pontos e lidera o Grupo A. Assim, o Verdão precisa de apenas um empate para confirmar a vaga nas oitavas de final do torneio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pod Porco (@podporco)

O encontro entre os torcedores foi marcado através das redes sociais pela sede da Mancha Verde nos Estados Unidos. A torcida se reuniu perto das 14 horas do horário de Miami próximo à praia, com bandeirões. Lá, protagonizaram grande festa, entoando os principais gritos da torcida.

O Palmeiras estreou no Mundial com um empate sem gols com o Porto e depois venceu o Al Ahly, por 2 a 0, na rodada seguinte. Ambos os compromissos aconteceram no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Sendo assim, o Verdão disputa pela primeira vez um duelo em Miami.