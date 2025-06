Tom Aspinall faz promessa aos fãs após aposentadoria de Jon Jones: "Campeão ativo"

Durante a coletiva de imprensa após o UFC Baku, no último sábado (21), Dana White chocou o mundo com a notícia de que Jon Jones havia se aposentado. A bomba foi confirmada pelo próprio lutador americano, através de um longo pronunciamento em suas redes sociais. Um dos principais envolvidos nos desdobramentos do caso, Tom Aspinall também se manifestou sobre a situação. Promovido a campeão linear dos pesos-pesados, o inglês prometeu um reinado ativo na empresa.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Tom compartilhou o trecho da coletiva em que Dana anuncia a aposentadoria de Jon Jones. Na legenda da publicação, Aspinall fez uma promessa aos fãs: fazer a categoria dos pesados voltar ao curso natural. Sem competir desde julho de 2024 no aguardo de uma eventual superluta com Jones, o inglês agora quer recuperar o tempo perdido com o veterano oficialmente fora da equação.

"Para vocês, fãs, chegou a hora de colocar essa categoria dos pesos-pesados para andar. Um campeão linear ativo", escreveu o inglês, em sua conta oficial no Instagram.

Quem será o desafiante ao título?

Com Jon Jones oficialmente fora da equação e Aspinall promovido a campeão linear, o grande enigma no ar agora gira em torno de quem será o próximo desafiante ao cinturão da categoria. O favorito ao 'title shot' parece ser Ciryl Gane, ex-campeão interino da categoria, atual número 2 do ranking e um desafio inédito para Tom. Também corre por fora o brasileiro Jailton Malhadinho, embalado por duas vitórias. Agora resta saber qual caminho a alta cúpula do Ultimate irá decidir para o futuro da divisão.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Tom Aspinall (@tomaspinallofficial)

