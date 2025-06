Teixeira vê renovação com Neymar próxima e descarta venda do Santos: "Não tem preço"

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube está perto de renovar o contrato de Neymar, que se encerra no dia 30 de junho. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele negou que o clube esteja "refém" do jogador ou de seu estafe e defendeu que a possível transformação em SAF ocorra apenas com valorização adequada da marca.

"Estamos conversando com o estafe do Neymar. É um avanço, estamos avançando muito na nova negociação e estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período", disse Teixeira. "Esperamos que seja o mais rápido possível. Não pode ser precipitado. Não é uma demora. Eu estou muito esperançoso com um desfecho favorável."

O presidente negou que o Santos esteja nas mãos do jogador. "Não há nada, em nenhuma situação, que o Santos fique refém. Quem está por dentro do processo sabe como estão sendo feitas todas as decisões do clube. A NR Sports tem feito parcerias importantes, melhorando a Vila Belmiro, o CT da base, o CT Rei Pelé. É uma relação de confiança."

A possível ida de Neymar ao Fluminense para disputar o Mundial de Clubes foi discutida, mas descartada. Segundo Teixeira, a cláusula existia, mas a decisão final foi por mantê-lo no clube. "Conversei com o Neymar, pai e filho, e chegamos à conclusão que ele deveria permanecer trabalhando no Brasil para fazer essa recuperação com vistas à continuidade do Brasileiro."

Teixeira também respondeu a críticas sobre declarações do pai do jogador. "Fora de campo, o Neymar tem as suas questões, que são sempre muito polêmicas. Mas nem o pai, nem ele, nunca seriam capazes de fazer qualquer tipo de menosprezo ao Santos."

SAF só com valorização

Apesar de o clube ter iniciado estudos com uma corretora para avaliar o modelo de Sociedade Anônima do Futebol, Teixeira reforçou que o Santos não está à venda.

"O modelo de SAF não vai ser do Marcelo Teixeira, o quadro associativo vai decidir. Vai ser um caminho de progresso para um clube que sofreu muito, mas que vai voltar às glórias", afirmou.

Segundo ele, transformar o Santos em SAF durante um momento de baixa seria um erro. "Imagina vender como outros fizeram, com valores irrisórios. Poderia ser no Santos na segunda divisão, sem receitas e com dívidas. Poderíamos fazer uma SAF rápida e desvalorizar."

Teixeira defendeu que qualquer negociação deve respeitar a história do clube. "É incalculável quanto vale o Santos. Não está à venda hoje. Fazemos um trabalho para valorizar a marca. Essa marca é muito forte, não tem preço."