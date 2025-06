Teixeira confirma conversas por Igor Vinícius e parceria com São Paulo para uso de estádios

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que o clube mantém conversas com o São Paulo em duas frentes: a possível contratação do lateral-direito Igor Vinícius e uma parceria pontual para uso de estádios durante o Campeonato Brasileiro.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Marcelo Teixeira revelou que há um entendimento entre os clubes para levar o jogador de volta à Vila Belmiro. Revelado na base santista, Igor está em fim de contrato com o São Paulo e teve sua situação congelada com a chegada do técnico Hernán Crespo.

"Há um entendimento entre as diretorias sobre o Igor Vinícius. Mas ainda não há um desfecho final sobre o jogador", afirmou o presidente. "Gosto de mostrar transparência, sinceridade, mas o Palmeiras disputa um campeonato importante. Prefiro não responder essa pergunta nesse momento", disse, ao ser questionado sobre um possível interesse no lateral Mayke, do rival alviverde.

Aos 28 anos, Igor Vinícius atuou em 14 partidas em 2025 e soma uma assistência. No Santos, ele teria concorrência de Aderlan, que voltou de lesão, e de JP Chermont, jovem visto como ativo de mercado pelo clube. O elenco ainda conta com Gabriel Simples, do sub-20, como opção na posição.

Parceria por estádios

Além da negociação pelo jogador, Santos e São Paulo discutem uma cooperação para uso de estádios ainda nesta temporada. A ideia é que o Santos mande de dois a três jogos no Morumbis, enquanto o Tricolor teria a Vila Belmiro à disposição em datas conflitantes com eventos no seu estádio.

"Tivemos uma reunião da Libra. Conversei com o Casares. Ele falou de alguns compromissos agendados para shows. Começamos uma conversa sobre ter dois ou três jogos ainda nesse Campeonato Brasileiro. Santos no Morumbis e o São Paulo na Vila", disse Marcelo Teixeira.

O primeiro jogo cogitado para essa parceria é o confronto entre Santos e Flamengo, marcado para o dia 16 de julho. "A primeira possibilidade seria contra o Flamengo em São Paulo. É uma possibilidade que existe. Nossa equipe conversa com o São Paulo para que haja um entendimento de ambas as partes", completou Marcelo Teixeira.