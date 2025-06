'Talento absurdo': Jornal espanhol elogia Arias após vitória do Fluminense

O jornal espanhol As apontou Jhon Arias, meia do Fluminense, como um dos destaques individuais do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Para os espanhóis, Arias é o guia do Fluminense na competição. O periódico espanhol destacou que o colombiano foi eleito o melhor em campo nas duas partidas da equipe tricolor, empate sem gols com o Borussia Dortmund (ALE) e vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD (COR).

Até agora, junto com Estêvão e Igor Jesus, é o único jogador do Mundial de Clubes eleito o melhor em campo nos dois jogos. [...] Arias segue demonstrando ser o líder e o guia do Fluminense que lidera o Grupo F da competição.

Os elogios que o jogador tem recebido também ganharam espaço no As. O jornal reproduziu as palavras da Fifa e do próprio Fluminense, que definiram o atleta como: "talento absurdo" e "poder colombiano".

O Fluminense encerra a participação na fase de grupos na próxima quarta (25), às 16h (de Brasília). A equipe encara o Mamelodi Sundowns (AFS); um empate garante os cariocas nas oitavas de final.