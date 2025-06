Surfe: Italo Ferreira estreia com vitória; Tati brilha em volta ao Mundial

A etapa de Saquarema do Mundial de Surfe começou neste domingo (22) com boas ondas e brasileiros protagonistas. Logo no primeiro dia de disputas, o destaque ficou por conta de Italo Ferreira, atual campeão da etapa, que estreou com vitória e avançou direto às oitavas.

Quem também brilhou foi Tatiana Weston-Webb, que está de volta ao circuito como convidada e garantiu presença nas quartas de final.

Italo busca bi

Italo Ferreira começou sua campanha em busca da segunda vitória seguida em Saquarema com uma apresentação sólida. Em um mar difícil, o campeão olímpico mostrou repertório variado e bateu o japonês Conner O'Leary e o havaiano Seth Moniz em sua estreia.

Apesar de um início instável, Italo logo se reencontrou. A melhor nota veio em uma direita bem surfada de backside, com manobras potentes e boa leitura da onda: 6.83. Em seguida, ele aumentou sua vantagem com um 5.60, garantindo a liderança até o fim da bateria.

Tati nas quartas

Em sua primeira bateria desde que se afastou do tour para cuidar da saúde mental, Tatiana Weston-Webb mostrou que segue em alto nível. Convidada para competir em Saquarema, ela bateu a atual bicampeã da etapa, Caitlin Simmers, e a experiente australiana Tyler Wright, e garantiu uma vaga direta nas quartas de final.

Tati abriu a bateria com um 4.83 e em seguida encaixou uma esquerda com três manobras fortes, recebendo 7.00. Dominando o confronto do início ao fim, ela ainda trocou a nota menor por um 5.17 e controlou a bateria até o fim.

Enquanto isso, Caitlin e Tyler não conseguiram reagir e terão que disputar a repescagem.

Luana na repescagem

A outra brasileira na elite feminina, Luana Silva, não teve a mesma sorte. Ela ficou em terceiro lugar em sua bateria, superada por Caroline Marks e pela australiana Molly Picklum, que fez o então maior somatório do dia (13.50) e arrancou a maior nota da fase (7.83).

Luana ainda chegou a assumir a segunda colocação na reta final da bateria, mas perdeu a posição nos minutos finais e vai precisar passar pela repescagem para seguir viva na competição.