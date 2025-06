Semestre de Souza é marcado por lesão, "escolha" de Neymar e titularidade no Santos

A temporada de 2025 começou promissora para o lateral esquerdo Souza, uma das grandes apostas da base do Santos, mas logo foi interrompida por uma grave lesão no tornozelo direito. O jovem de 18 anos sofreu uma ruptura da sindesmose ? estrutura que une a tíbia e a fíbula ? durante a derrota por 3 a 1 para o São Bernardo, em 29 de janeiro, pelo Campeonato Paulista. Dias depois, passou por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob os cuidados do especialista Dr. Mauro Dinato.

O procedimento foi bem-sucedido, mas o trauma afastou o atleta dos gramados por quase quatro meses. Nesse período, Souza iniciou o processo de recuperação com a fisioterapia do clube, em um caminho cuidadoso que envolveu transição física antes de ser liberado para os treinamentos com bola. A longa ausência foi sentida, especialmente em uma equipe que buscava solidez defensiva e criatividade pelas laterais.

Neymar, craque do Santos, divulgou em suas redes sociais uma escalação do Peixe com Souza - ainda lesionado - entre os titulares. A publicação repercutiu entre torcedores e reforçou o prestígio do Menino da Vila, que recentemente renovou contrato com o clube até o fim de 2028. Vale lembrar que ele já despertou interesse de gigantes europeus como Barcelona e Chelsea, chegando a ser apelidado de "novo Marcelo" pela imprensa espanhola.

Apesar da eliminação precoce do Santos na Copa do Brasil, o jogo contra o CRB marcou a volta de Souza aos gramados. Em Maceió, o garoto ganhou a titularidade devido à suspensão de Escobar e agradou a comissão técnica. Com boa movimentação ofensiva e estilo de lateral construtor, ele deu nova dinâmica ao time, aparecendo no ataque e finalizando quatro vezes. "Souza foi muito bem. Estava há muito tempo sem jogar, mas correspondeu", elogiou o técnico Cleber Xavier.

Com Escobar suspenso novamente, Souza voltou a figurar entre os titulares em partidas importantes do Brasileirão. Mesmo com poucos jogos no ano, o jovem tem demonstrado personalidade e potencial para se firmar na equipe principal. O jogador foi titular nos últimos três jogos do Santos na competição nacional (Vitória, Botafogo e Fortaleza).

Agora, 100% recuperado e com ritmo, o lateral mira uma sequência mais estável para, enfim, deslanchar com a camisa do Santos. Souza está férias, assim como todo o elenco santista, e deve se reapresentar no CT Rei Pelé no dia 27 de junho. O Santos voltará a campo contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, ainda com data e horário a serem confirmados pela CBF.