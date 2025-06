Rugider diz ter sofrido ofensa racista em Real Madrid x Pachuca

A vitória do Real Madrid diante do Pachuca pelo Mundial de Clubes foi marcada por uma polêmica e o uso do protocolo antirracismo da Fifa. Zagueiro do time espanhol, Antonio Rugider alegou ter recebido uma ofensa racista de Gustavo Cabral, representante da equipe mexicana.

O técnico Xabi Alonso citou o que Rugider lhe passou sobre o caso ocorrido no estádio Bank of America, em Charlotte (EUA). O treinador fez questão de usar um discurso apoiando o seu atleta.

"Foi o que ele disse (que houve um insulto racista) e nós acreditamos. A Fifa está investigando. É inaceitável", comentou Xabi Alonso.

Acusação de ofensa racista: como ocorreu

A confusão ocorreu na segunda etapa da partida. Rugider caiu na área após contato com um adversário e, depois de recuperado, ficou irritado com Cabral. Imediatamente, passou sua acusação para o árbitro Ramon Abatti Abel, que sinalizou o protocolo antirracismo (com os braços cruzados).

O fim da partida apresentou mais um período de discussão entre os atletas, com Rudiger deixando o gramado cercado por outros atletas.

O Real Madrid derrotou o Pachuca por 3 a 1, mesmo sofrendo com uma expulsão no início da partida, e conquistou a primeira vitória no Mundial.