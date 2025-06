River Plate empata com o Monterrey e se mantem na ponta do grupo da Inter

O River Plate empatou com o Monterrey por 0 a 0 neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no Rose Bowl, em Pasadena.

Desta maneira, a equipe argentina chegou aos quatro pontos e segue na liderança do Grupo F, com a mesma pontuação da Inter de Milão, que permanece atrás pelo saldo de gols. Já o time mexicano ocupa a terceira posição da chave, com duas unidades somadas.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, para a terceira e última rodada da fase de grupos. O River Plate pega a Inter de Milão, no Lumen Field, em Seattle. O Monterrey, por sua vez, encara o Urawa Red Diamonds, novamente no Rose Bowl. Ambos os jogos acontecem às 22 horas (de Brasília).

O jogo

O River Plate teve a oportunidade de abrir o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Mastantuono cobrou falta para defesa do goleiro Andrade, que mandou para escanteio.

Já nos acréscimos, Martínez Quarta ficou com a bola sozinho na cara de gol, mas chutou para fora.

Aos 30 minutos da etapa complementar, Borja se projetou em profundidade e recebeu belo lançamento. Porém, o colombiano finalizou no peito do goleiro e desperdiçou uma grande chance de inaugurar o marcador.

Os argentinos ficaram com um jogador a menos aos 45. Castaño fez falta em Deossa, parando o contra-ataque do time adversário. O jogador recebeu o segundo amarelo e foi expulso.