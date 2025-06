River decidirá vaga contra a Inter, e derrotas dos europeus dão 'esperança'

O River Plate teve muitas chances para se classificar já no sábado, mas acabou ficando no 0 a 0 com o Monterrey, do México, em um jogo marcado pelo primeiro duelo de torcidas no Mundial de Clubes. Os mais de 57 mil presentes estavam rigorosamente divididos entre os dois times, o que gerou um grande ambiente nas arquibancadas do Rose Bowl. O jogo não correspondeu, porém. Ainda que o River tenha sido superior, não foi exatamente uma exibição de gala.

Agora, resta aos argentinos buscar a classificação na última rodada, em duelo direto contra a Inter de Milão. Vitória classifica o River na primeira posição do grupo E. Empate por dois gols ou mais também significaria garantir a vaga nas oitavas. Mas, se empatar por outro placar ou perder, o futuro do River Plate dependerá do resultado do outro jogo do grupo, entre o Monterrey e o Urawa Reds, do Japão.

"Tivemos as chances para chegar à vitória, mas agora é pensar no que vem pela frente", falou Meza. "Vamos embora chateados, tínhamos a chance de já nos classificarmos hoje", disse Nacho Fernández. O veterano de 35 anos, com passagem pelo Atlético-MG, pode ser titular contra a Inter, já que o River terá três jogadores de meio de campo suspensos: Enzo Pérez, Galoppo e Castaño.

A boa notícia para o River não vem do futebol apresentado até aqui na Copa do Mundo, mas, sim, pela observação de que os europeus estão jogando o torneio com ritmo de final de temporada e não se mostram imbatíveis. A própria Inter empatou com o Monterrey e perdia do Urawa Reds até o finalzinho, quando conseguiu a virada.

"(Vitórias dos brasileiros) São jogos que vimos e que te dão esperança ou outra imagem da que tínhamos (dos europeus). Temos que respeitar o rival, que há pouco tempo estava em uma final de Champions. Nós temos que seguir fazendo o nosso, a chave é continuar melhorando a cada jogo", disse Meza.

Em conversa com o UOL, Nacho Fernández disse que já imaginava que os times brasileiros chegariam tão fortes ao Mundial e que os europeus não teriam a mesma fibra em campo.

"O Mundial é assim, No último jogo vencemos o time asiático e parecia um resultado curto e depois vimos que a Inter quase perdeu deles. É uma competição apertada e que vai cada vez ficar mais apertada", falou o colombiano Borja, ex-Palmeiras, que desperdiçou duas chances de gol no segundo tempo que poderiam ter mudado o destino do River.