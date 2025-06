'Hoje é gênio, antes burro': Paiva louva Botafogo e nega 'arroz com feijão'

Renato Paiva celebrou a forma como o Botafogo derrubou o PSG no Mundial e exaltou as emoções no futebol. O técnico português, no entanto, mantém os pés no chão após a euforia e nega qualquer simplicidade na conquista da vitória épica.

Hoje Renato Paiva é um gênio, até três dias atrás era um burro. O romantismo muitas vezes não se encaixa na realidade, o medo, a coragem, a ansiedade são sentimentos que existem e seu maior erro é negar a existência desses sentimentos. Satisfação de perceber que o gol nasce nos três homens da frente: Artur, Savarino e Igor. Ou seja, defender bem, sem ser retranqueiro.

Renato Paiva, ao Esporte Espetacular, da Globo

O torcedor é paixão, no mundo das emoções, nós sentimos o orgulho de fazer milhões de pessoas felizes. Cheguei no hotel, e torcedores diziam: 'Paiva, viu, é só fazer o arroz com feijão'. Fiquei curioso e perguntei: 'O que é o arroz com feijão?". Disseram: 'Colocar os jogadores certos'... Isso é o torcedor, porque não faz a ideia das horas de trabalho que estão por trás.

O que aconteceu

Paiva falou com o Esporte Espetacular antes da "final" que terá por uma vaga nas oitavas do Mundial. Perto de completar quatro meses no cargo e m busca de confirmar o sonho da classificação, o treinador respondeu qual seria a manchete que gostaria de ver após o fim da competição: "Botafogo histórico, orgulho do torcedor".

O Alvinegro carioca encara o Atlético de Madri amanhã em duelo decisivo pelo Grupo B. A bola rola no Rose Bowl às 16h (de Brasília), mesmo horário em que PSG e Seattle Sounders se encaram no outro duelo da chave.

Para avançar, o Botafogo só não pode perder por mais de dois gols de diferença e ver o PSG vencer o Seattle. Se houver empate triplo, o desempate será decidido no saldo de gols considerando apenas as partidas entre os times envolvidos —excluindo os resultados contra o time da MLS. Se não for derrotado por três ou mais gols, o Alvinegro assegura uma posição à frente do Atleti.

Como está o grupo sem resultados envolvendo o Seattle?

1 - PSG: 3 pontos (2 jogos, saldo +3)

2 - Botafogo: 3 pontos (1 jogo, saldo +1)

3 - Atlético de Madri: 0 ponto (1 jogo, saldo -4)