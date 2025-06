Real Madrid x Pachuca: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Real Madrid e Pachuca se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Real Madrid ainda busca a primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. A equipe de Xabi Alonso estreou com um empate em 1 a 1 diante do Al-Hilal.

Do outro lado, o Pachuca ainda não pontuou no torneio. Os mexicanos estrearam com uma derrota por 2 a 1 diante do RB Salzburg.

Real Madrid x Pachuca -- Mundial de Clubes 2025