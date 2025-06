Real Madrid x Pachuca no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Real Madrid e Pachuca duelam hoje, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (Youtube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real Madrid tenta conquistar sua primeira vitória no Mundial. No jogo de estreia, a equipe comandada por Xabi Alonso ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal.

Do outro lado, o Pachuca entra pressionado. Os mexicanos perderam na estreia para o RB Salzburg por 2 a 1 e ainda não somaram pontos no torneio.

Real Madrid x Pachuca -- Mundial de Clubes 2025