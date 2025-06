Real Madrid ignora expulsão precoce e vence Pachuca pelo Mundial de Clubes

O Real Madrid venceu a primeira partida no Mundial de Clubes neste domingo, por 3 a 1, contra o Pachuca, do México, no Bank of America Stadium, em Charlotte, EUA, pela segunda rodada do Grupo H, ignorando a expulsão precoce de Asencio, que fez o time merengue atuar com um homem a menos durante praticamente todo o jogo. Os gols madridistas foram marcados por Bellingham, Arda Guler e Valverde. Montiel descontou para os mexicanos.

Com o resultado, o Real Madrid foi a quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo H. O Red Bull Salburg, que tem três tentos, pode ultrapassar os espanhóis caso vença o Al Hilal também neste domingo, às 19h (de Brasília).

O Real Madrid volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Red Bull Salzburg, da Áustria, às 22h (de Brasília), no Lincoln Field, na Filadélfia. Já o Pachuca terá pela frente o Al Hilal, da Arábia Saudita, no mesmo dia e horário, também pelo Grupo H.

Real Madrid com um homem a menos

A partida começou da melhor forma possível para o Pachuca. Logo aos seis minutos Asencio acabou sendo expulso após derrubar Rondón na entrada da área em um lance em que o atacante provavelmente ficaria cara a cara com o goleiro Courtois.

A partir de então o time mexicano passou a chegar com perigo. Aos nove, Kenedy recebeu passe em profundidade, dentro da área, mas bateu para fora, já sem ângulo. Mais tarde o brasileiro voltou a assustar, desta vez soltando a bomba da entrada da área, obrigando Courtois a fazer duas ótimas defesas, a primeira após o seu arremate e a segunda no rebote, em finalização de primeira de Bautista.

Real Madrid reage

Depois de não aproveitar as boas oportunidades que teve para abrir o placar, o Pachuca acabou castigado. Aos 34 minutos, Bellingham recebeu de Fran García, invadiu a área e bateu rasteiro no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

A qualidade do Real Madrid era tamanha que, mesmo com um jogador a menos desde o início do jogo, o time comandado por Xabi Alonso ainda conseguiu ampliar o marcador antes do intervalo. Aos 42, Alexander-Arnold recebeu na direita e tocou para Gonzalo García, que, por sua vez, ajeitou de primeira para Arda Guler ajeitar e bater cruzado, deixando os merengues mais confortáveis na partida.

Pachuca pressiona no 2º tempo

Com a vantagem numérica e precisando se expor, o Pachuca marcou bastante presença no ataque durante o segundo tempo em busca do empate. Bryan González experimentou de fora da área, exigindo boa defesa de Courtois. Depois, foi a vez de Montiel cabecear firme e mandar muito próximo da trave do goleiro do Real Madrid. O brasileiro John Kennedy, ex-Fluminense, acionado na etapa complementar, também assustou com chute de longa distância.

Real "mata o jogo"

Enquanto o Pachuca ocupava o ataque, o Real Madrid se preparava para o contra-ataque. E foi exatamente assim que o time espanhol chegou ao terceiro gol aos 25 minutos. Valverde abriu para Brahim Díaz e correu para área, recebendo passe por elevação e completando de carrinho para o fundo das redes.

Pachuca marca "gol de honra"

Apesar do atropelo do Real Madrid, o Pachuca conseguiu marcar seu gol de honra já na reta final do segundo tempo. Aos 35, Montiel recebeu na entrada da área e bateu, contando com o desvio em Tchouameni para vencer Courtois, dando números finais à partida em Charlotte.

FICHA TÉCNICA



REAL MADRID (ESP) 3 X 1 PACHUCA (MEX)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)



Data: 22 de junho de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti (BRA)



Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

Gols: Bellingham, aos 32 do 1ºT, Arda Guler, aos 42 do 1ºT, Valverde, aos 25 do 2ºT (Real Madrid); Montiel, aos 35 do 2ºT (Pachuca)



Cartões amarelos: Palavecino (Pachuca)



Cartão vermelho: Asencio (Real Madrid)

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Rudiger), Asencio, Huijsen e Fran Gracía; Tchouameni, Arda Guler (Modric) e Bellingham (Ceballos); Valverde, Vini Jr. (Muñoz) e Gonzalo García (Brahim Díaz).



Técnico: Xabi Alonso.

PACHUCA: Carlos Moreno; Federico Pereira, Eduardo Bauermann, Luis Rodríguez (Javier López) e Bryan González; Palavecino (Guzmán), Elías Montiel e Alan Bautista (John Kennedy); Alexei Domínguez (Gustavo Cabral), Kenedy (Carlos Sánchez) e Salomón Rondón.



Técnico: Jaime Lozano.