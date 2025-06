Salzburg e Al-Hilal empatam em jogo morno, e Real mantém a ponta do grupo

RB Salzburg e Al-Hilal empataram por 0 a 0 neste sábado, em confronto pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. O resultado manteve o Real Madrid na liderança do grupo H.

Com o empate, o Salzburg está na segunda posição com quatro pontos conquistados, enquanto o Al-Hilal possui dois em duas partidas, na terceira colocação. O Real segue líder, também com quatro pontos, e o Pachuca já está eliminado, com zero.

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira: enquanto a equipe árabe enfrenta o Pachuca pela última rodada, os austríacos terão o Real Madrid para finalizar a fase de grupos, em jogos às 22h (de Brasília).

Como ficou o grupo H

1º - Real Madrid - 4 pontos (2 gols de saldo)

2º - RB Salzburg - 4 pontos (1 gol de saldo)

3º - Al-Hilal - 2 pontos (0 gol de saldo)

4º - Pachuca - 0 ponto (0 gol de saldo)

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Al-Hilal comandou a partida, mas as equipes finalizaram poucas vezes a gol. Tanto os sauditas quanto os austríacos criaram apenas uma chance de perigo cada contra o rival: pelo lado do Al-Hilal, uma finalização forte de Marcos Leonardo em cima do zagueiro; já pelos austríacos, um chute de Onisiwo, com bela defesa de Bono.

Com poucas oportunidades e belas atuações dos goleiros, as equipes empataram sem gols na segunda etapa. Bono fez duas belas defesas no confronto que evitaram tentos do Salzburg. O jovem paredão do Salzburg, Zawieschitzky, tirou um chute forte de fora da área de Milinkovic-Savic, e também não deixou o Al-Hilal converter nenhuma oportunidade.

Gols e destaques

Bounou evitou gol de golpe de Onisiwo. O atacante foi acionado dentro da grande área e finalizou com a parte de fora do pé. O goleiro do Al-Hilal caiu e conseguiu a defesa com a mão esquerda.

Marcos Leonardo, do Al-Hilal, é bloqueado por Rasmussen, do RB Salzburg, em confronto pelo Mundial de Clubes 2025 Imagem: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Marcos Leonardo foi bloqueado em cima da linha. Após perder na disputa de bola, Rasmussen se atirou na frente do chute do atacante brasileiro e evitou gol do Al-Hilal.

Bono salvou o Al-Hilal de novo. O goleiro da equipe árabe defendeu cara a cara a finalização de Mellberg. No rebote, Nene chutou, e Koulibaly tirou a bola em cima da linha.

Zawieschitzky evitou belo gol de Cancelo. O lateral do Al-Hilal criou ótima jogada pela direita e chutou forte e cruzado, mas o goleiro da equipe austríaca espalmou.

Malcom quase balançou as redes. O atacante brasileiro saiu em contra-ataque e soltou com Aldawsari. O ponta devolveu para o camisa 77, que finalizou, e a bola desviou antes de chegar ao gol.

Milinkovic-Savic chutou forte, e Zawieschitzky espalmou. O meia finalizou de fora da área, mas o goleiro conseguiu tirar o tento do Al-Hilal.

Ficha técnica

RB Salzburg 0 x 0 Al-Hilal

Competição: 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Audi Field - Washington, EUA

Data e hora: 22 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia e Bruno Pires (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Amarelos: Diabaté e Kitano (RB Salzburg)

RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Rasmussen, Gadou e Kratzig; Diabaté (Mellberg), Bidstrup e Gloukh (Sota Kitano); Nene, Baidoo (Vertessen) e Onisiwo (Adam Daghim). Técnico: Thomas Letsch

Al-Hilal: Bono; João Cancelo (Hamad Al-Yami), Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi; Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari e Milinkovic-Savic; Malcom (Kanno), Salem Aldawsari e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi