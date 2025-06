Quando Crespo será apresentado no São Paulo? Clube já definiu a data; confira

Quando Crespo será apresentado no São Paulo? O clube já confirmou a contratação do seu novo treinador, mas definiu neste domingo a data de sua apresentação. Anunciado nesta semana como substituto de Luis Zubeldía, o ex-atacante argentino iniciará sua segunda passagem como técnico do Tricolor.

Crespo concederá entrevista coletiva na próxima terça-feira, na sala de imprensa do Morumbis, às 11h (de Brasília).

Em 2021, o argentino comandou o São Paulo por oito meses e eternizou seu nome na história do clube ao tirá-lo de uma fila que durava mais de oito anos com a conquista do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

Nesta segunda passagem, Crespo terá a missão de conduzir o São Paulo rumo ao tão sonhado tetra da Libertadores, principal objetivo da temporada, além da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, torneio no qual a situação da equipe é alarmante.

Crespo iniciará os trabalhos à frente do São Paulo no dia 26 de junho, quando o elenco se reapresenta pela manhã no CT da Barra Funda após 13 dias de férias devido à paralisação das competições para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa nos EUA.

Como o São Paulo volta a jogar somente no dia 16 de julho, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão, Hernán Crespo terá 20 dias para trabalhar com seus jogadores e preparar a equipe para os desafios do segundo semestre.